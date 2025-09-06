sábado 6, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
Alumna de Castex clasificó a la instancia nacional de las Olimpiadas de Filosofía

Colegio manuelbelgrano martinezbrisa olimpiadas filosofia 6setiembre2025

La joven Brisa Martínez, de Sexto Año del Colegio Manuel Belgrano, clasificó a la instancia nacional de las Olimpiadas de Filosofía, anunció el establecimiento educativo castense en sus redes sociales. La alumna cuenta como profesora asesora a Roxana Maya.

La instancia nacional “es particularmente selectiva” ya que “sólo cinco estudiantes por provincia tienen la oportunidad de acceder”, explicaron. “Nos llena de orgullo que La Pampa sea representada a nivel nacional por una alumna de Castex”, destacaron.

La instancia nacional se desarrollará –desde el 30 de octubre al 1 de noviembre- en Villa La Angostura (Neuquén).

“Felicitaciones Brisa por este gran logro! Es un honor que nos representes!. Le deseamos el mayor de los éxitos!”, transmitieron desde el colegio Belgrano.

