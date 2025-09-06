sábado 6, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Castense apuñaló a un joven en la cara durante una pelea en un bar de Santa Rosa

Comisaria seccional tercera santarosa fuga presos 10octubre2022

Un sujeto fue herido con un arma blanca en la boca y el cuello y debió ser atendido por el Servicio de Emergencias Médicas. El supuesto autor del ataque fue detenido.

Efectivos policiales acudieron a un llamado esta madrugada a raíz de una pelea que se había desatado en un bar de la zona céntrica de la ciudad de Santa Rosa. Cuando llegaron al lugar, observaron a un joven que estaba ejerciendo presión en su boca con una prenda de vestir. 

Según informaron fuentes de la Comisaría Tercera, el episodio ocurrió este sábado alrededor de las 5 horas. en un bar ubicado sobre calle Alvear, entre Avellaneda y General Pico, frente a las vías del ferrocarril. Los voceros detallaron que el damnificado presentaba un corte en el labio inferior y en el mentón y dos cortes «pequeños» en el cuello. 

El joven, de 31 años de edad, les relató a los uniformados que un hombre vestido con campera negra a rayas rojas y un pantalón también de color negro lo había agredido y luego se retiró del lugar. 

El personal policial dio aviso a los demás móviles y a los pocos minutos observaron a un sujeto que caminaba por la zona de las vías ferroviarias, sobre calles Alvear y Raúl B. Díaz., y presentaba características similares a las descriptas por el joven herido. 

El sospechoso fue identificado y se confirmó que es un hombre de 25 años, oriundo de la ciudad de Eduardo Castex, y que posee antecedentes penales.

Las fuentes consultadas señalaron que, entre sus pertenencias, tenía un cuchillo pequeño con mango de asta, el cual le fue secuestrado. Posteriormente, fue trasladado a sede policial donde quedó detenido de manera preventiva. 

Por su parte, el joven atacado recibió atención médica en el lugar y fue derivado a un centro de salud. La policía informó que está a la espera de que el damnificado preste declaración testimonial. 

Planco
