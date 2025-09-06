Castense apuñaló a un joven en la cara durante una pelea en un bar de Santa Rosa

Un sujeto fue herido con un arma blanca en la boca y el cuello y debió ser atendido por el Servicio de Emergencias Médicas. El supuesto autor del ataque fue detenido.

Efectivos policiales acudieron a un llamado esta madrugada a raíz de una pelea que se había desatado en un bar de la zona céntrica de la ciudad de Santa Rosa. Cuando llegaron al lugar, observaron a un joven que estaba ejerciendo presión en su boca con una prenda de vestir.

Según informaron fuentes de la Comisaría Tercera, el episodio ocurrió este sábado alrededor de las 5 horas. en un bar ubicado sobre calle Alvear, entre Avellaneda y General Pico, frente a las vías del ferrocarril. Los voceros detallaron que el damnificado presentaba un corte en el labio inferior y en el mentón y dos cortes «pequeños» en el cuello.

El joven, de 31 años de edad, les relató a los uniformados que un hombre vestido con campera negra a rayas rojas y un pantalón también de color negro lo había agredido y luego se retiró del lugar.

El personal policial dio aviso a los demás móviles y a los pocos minutos observaron a un sujeto que caminaba por la zona de las vías ferroviarias, sobre calles Alvear y Raúl B. Díaz., y presentaba características similares a las descriptas por el joven herido.

El sospechoso fue identificado y se confirmó que es un hombre de 25 años, oriundo de la ciudad de Eduardo Castex, y que posee antecedentes penales.

Las fuentes consultadas señalaron que, entre sus pertenencias, tenía un cuchillo pequeño con mango de asta, el cual le fue secuestrado. Posteriormente, fue trasladado a sede policial donde quedó detenido de manera preventiva.

Por su parte, el joven atacado recibió atención médica en el lugar y fue derivado a un centro de salud. La policía informó que está a la espera de que el damnificado preste declaración testimonial.