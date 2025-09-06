En Castex, fue a hacer un mandado y se le incendió la cocina

En una casa se produjo un principio de incendio en la cocina, cuando el propietario se había retirado para realizar “algunas compras”, indicaron fuentes policiales. Los vecinos percibieron “el humo” y rápidamente lo sofocaron, cuando arribaron los bomberos voluntarios constataron que “estuviera totalmente controlado”.

La vivienda está ubicada sobre la calle Silvio Bernal, entre calle Belgrano y Boulevard Hipólito Irigoyen, en la zona norte de Eduardo Castex.

Las versiones indican que el propietario “dejó la cocina prendida” y “fue a realizar unas compras”, y en ese lapso “se produjo el principio de incendio”. “Afortundamente no pasó a mayores”, agregaron.