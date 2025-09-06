sábado 6, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

En Castex, fue a hacer un mandado y se le incendió la cocina

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Incendio cocina vivienda zonanorte castex 6setiembre2025

En una casa se produjo un principio de incendio en la cocina, cuando el propietario se había retirado para realizar “algunas compras”, indicaron fuentes policiales. Los vecinos percibieron “el humo” y rápidamente lo sofocaron, cuando arribaron los bomberos voluntarios constataron que “estuviera totalmente controlado”.

La vivienda está ubicada sobre la calle Silvio Bernal, entre calle Belgrano y Boulevard Hipólito Irigoyen, en la zona norte de Eduardo Castex.

Las versiones indican que el propietario “dejó la cocina prendida” y “fue a realizar unas compras”, y en ese lapso “se produjo el principio de incendio”. “Afortundamente no pasó a mayores”, agregaron.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Antar banner abril2025Cospecltda banner abril2025 400x300Refrigeradossantiago 1setiembreExpocastex2025 julio2025 lateral 400x533Sancorseguros agosto2025
Fiestadelagricultor2025 julio2025