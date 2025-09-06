La pampeana Aixa Adema ganó el título Sudamericano de la categoría Mosca

Ante un Coliseo Celeste con una gran concurrencia, la santarroseña Aixa Ádema (11-10-5, 4 Ko’s, 50.200 kg.) se quedó anoche con el título Sudamericano vacante de la categoría mosca, al superar a la uruguaya Roseicela Roci Mora (2-2-1 50.250 kg.) por puntos, en fallo unánime, con tarjetas favorables por 100-90, 97-93 y 97-93.

En la pelea central de la velada denominada «Gladiadoras en el Coliseo», que además tuvo otros combates interesantes, la local Ádema se dio el gusto de colocarse el cinturón continental luego de haber perdido el título Argentino tras no encontrar oponentes para defenderlo.

El combate a diez rounds, fiscalizado por autoridades de la Federación Argentina de Box y con Mariano Soraire como árbitro, fue ganado claramente por Ádema, publicó el diario La Arena.

Ante su gente, «Vaca Mala» salió decidida desde el primer asalto a imponer condiciones, castigando a la uruguaya de Tacuarembó y ganando claramente los dos primeros rounds. Más allá de un pequeño descanso de la local en la tercera vuelta, la visitante «Tyson» Mora empezó a sangrar por las fosas nasales y fue sintiendo el desgaste, situación que se prolongó en el cuarto round.

En el quinto y el sexto las dos evidenciaron el cansancio, aunque siempre fue la local quien llevó la iniciativa, mostrando carácter y cerrando bien cada vuelta.

La recta final del combate fue toda de Ádema, que buscó terminar por la vía rápida con golpes combinados y guapeza, pero la charrúa aguantó los embates, se prendió en varios cruces y llevó la definición a las tarjetas de los jurados Hugo Vainesman (97-93), Alejandro Tanco (100-90) y Maximiliano Dolce (97-93).

Profesionales.

Durante la noche del Coliseo hubo otros tres combates profesionales. En el semifondo profesional, el santarroseño Axel Maldonado (8-1-1, 61.200 kg.) empató ante el bonaerense Martín Rocha (9-23-3, 2 KOs, 61.200 kg.), en un combate muy parejo desarrollado a seis asaltos, en la categoría ligero.

El visitante comenzó mejor, pero Maldonado fue entrando en ritmo al ritmo del pedido de su público y terminó emparejando una pelea que se decidió con estos números: 57-57, 58-56 y 56-58.

Quienes ofrecieron un peleón fueron el local Joaquín Pintos (3-0, 1 KO, 70.200 kg.) y el rionegrino Facundo Masmas Melián (0-3-1, 69.300 kg.), con un combate a cuatro capítulos en categoría súper welter que terminó favorable al pampeano, pero que fue palo por palo durante muchos momentos. Los parciales a favor de Pintos fueron 40-36, 40-36 y 40-36.

En la otra pelea profesional femenina, en tanto, la santarroseña Cielo Urdaniz (2-0-0, 53.300 kg.) le ganó por puntos en fallo dividido a la juninense Victoria Romero (0-8, 53.050 kg.). El combate, a cuatro asaltos en categoría gallo, se resolvió con estos números de los jurados: 39-37, 39-37 y 37-39.

Amateurs.

La jornada en el Club Estudiantes comenzó con cinco combates amateurs, entre los que se destacó el que Joaquín Hirtz le ganó por puntos a Fausto Ramos, en categoría pesados, obteniendo el título Ambapa.

También por la corona Ambapa, Joel Valdez le ganó a Nicolás Suárez. Además, Mauro Mara le ganó a Marcos Juárez; Abril Reyna a Celina La Torre y Milton Winchal a Demián Benavides.