Milei vendió valiosos predios de las FF.AA al empresario Eduardo Constantini

El Gobierno nacional, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), avanza en la venta de valiosos terrenos y edificios pertenecientes a las Fuerzas Armadas, principalmente en la Ciudad de Buenos Aires, en operaciones que ya suman decenas de millones de dólares y que generan preocupación por la pérdida de patrimonio de la Defensa.

Según supo Noticias Argentinas, a través de un informe del periodista Beto Valdez, una de las ventas más significativas fue la del edificio donde funcionaba el Comando Conjunto de Ciberdefensa, que se adjudicó al Fideicomiso Inmobiliario Madero 6 por 34 millones de dólares tras una reñida subasta. La venta derivó en que, durante el traslado, las Fuerzas Armadas quedaran vulnerables y fueran víctimas de un hackeo masivo de datos.

Otra de las propiedades ya vendidas es un terreno de más de 3.400 metros cuadrados en Palermo, ubicado en la calle Soldado de la Independencia 615. El comprador, en mayo de este año, fue el reconocido empresario Eduardo Costantini.

Asimismo, se encuentra en proceso de venta el histórico predio del Regimiento de Patricios, un lote de 42.044 metros cuadrados en la esquina de Cerviño y Bullrich. Actualmente ocupado por el grupo chileno Cencosud, se prevé que sea desocupado para diciembre de 2026 para la construcción de torres de oficinas.

La alerta se extiende a otras jurisdicciones. El informe advierte que el Campo de la Guarnición Militar de Córdoba, un predio de 13.360 hectáreas, se encuentra en «serio riesgo» de ser transferido a la provincia como parte de un canje de deuda previsional de la Nación.