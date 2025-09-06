sábado 6, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Necrológica de Eduardo Castex –  Sábado 06

Ha dejado de existir  en Eduardo Castex el vecino Manuel Garín (85 años). El velatorio será en calle Raúl B. Díaz 1133 – Sala A y el sepelio será este Sábado 06, a las 11 horas, en el cementerio local.

Informó Cochería Cospec Ltda

