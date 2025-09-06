sábado 6, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Pagaron $ 18 millones por un toro Angus en el IX remate anual de la Cabaña El Yerua

En el IX remate anual de la Cabaña El Yerua se vendió un toro Angus puro de pedigrí en $ 18 millones, y una vaquillona Angus pura pedigrí se pagó $ 10.000.0000, entre los precios más destacados. La subasta anual se realizó en el Establecimiento El Encuentro, de las familias Buffa y Knudtzen, con una importante asistencia de productores interesados en la hacienda que se destaca por un biotipo “totalmente moderado, funcional, con características raciales y un fenotipo atractivo y mucha facilidad de parto”.

En el noveno remate anual salieron a la venta más de 200 reproductores, vaquillonas y vacas Angus, que se destacan por la facilidad de partos y consistencia genética.

Como es habitual, la prestigiosa cabaña dispuso que los interesados puedan ofertar en forma presencial, pero también vía online, para facilitar “la igualdad de condiciones” entre los oferentes.

Salieron a la venta 22 toros puros de pedigrí (PP) de entre 2 años y 2 años y medio y 46 toros Puros Controlados (PC). También un lote “muy interesante” de 12 vaquillonas puras de pedigrí -negras y coloradas- , un conjunto de vaquillonas de otoño con un ternero ya para destetar, vaquillonas PC preñadas o paridas, y en esta edición se agregó un lote de vaquillonas con una preñez de otoño y un lote de 15 vacas CUT (Cría de Último Ternero)

