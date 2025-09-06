Ziliotto en la Rural de General Pico: “En octubre defendemos La Pampa o aceptamos el castigo de Nación”

El gobernador destacó la importancia del diálogo con el sector productivo y defendió la estabilidad fiscal provincial. Además, sostuvo que en las elecciones de octubre se definirá “si seguimos aceptando el castigo del Gobierno Nacional o si defendemos los intereses de la provincia”.

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó -este sábado- la apertura oficial de la 91ª Exposición Agropecuaria, Industrial, Comercial y de Servicios de General Pico. En su recorrida por los stands dialogó con productores y emprendedores, y destacó “el potencial del campo y la importancia que tiene el sector en la economía pampeana”.



“Venimos a recorrer, a dialogar con los productores, a escucharlos, a ver las expectativas que tienen, las necesidades que tienen, y en el marco de nuestra política muy clara de fomentar la producción y el trabajo -el campo es uno de los ejemplos- ver cómo podemos ayudarlos a producir cada vez más”, afirmó en contacto con la prensa.

RETENCIONES Y PRESIÓN FISCAL



El mandatario reconoció que los pedidos del sector giran en torno a herramientas que faciliten la producción, pero subrayó el fuerte impacto de los derechos de exportación. “Lamentablemente el escenario actual no es el mismo de otros años. Hoy el enorme peso de las retenciones a las exportaciones tiene un efecto históricamente más negativo que nunca. En muchos casos se lleva toda la rentabilidad del sector”, indicó.

En contraposición, resaltó la estabilidad tributaria provincial: “Desde hace más de 10 años sostenemos un sistema homogéneo de presión fiscal. Incorporamos una ley de incentivos fiscales que permite que quien produce más o genera más trabajo pague menos impuestos. Siempre buscamos articular y dar respuestas eficientes a partir del diálogo permanente con el campo”.



BARRERA SANITARIA

Consultado por el fallo de una jueza de Tierra del Fuego que suspendió por 30 días la barrera sanitaria patagónica, Ziliotto remarcó que la medida “desde nuestra posición no tiene efecto en La Pampa”.



“Tenemos una enorme duda respecto del alcance jurisdiccional. Claramente todavía no sabemos qué va a hacer el Gobierno Nacional ni cuál es la realidad fáctica de esa medida. Nosotros no somos parte del proceso judicial y, desde nuestra posición, entendemos que no abarca a otras jurisdicciones fuera de Tierra del Fuego”, aclaró.



ELECCIONES Y ESCENARIO POLITICO

En el plano político, el gobernador advirtió sobre el impacto de las políticas nacionales y llamó a fortalecer la representación pampeana en el Congreso.



“El 26 de octubre hay dos opciones muy claras: defender La Pampa o aceptar el castigo del Gobierno Nacional. No solo al Gobierno Provincial, sino a cada uno de los sectores de la economía”, expresó.

“El comercio está planchado, el campo tiene márgenes de ganancia históricamente bajos y una de las políticas del Gobierno Nacional para sostener la inflación es secar la plaza. Ellos festejan que no haya dinero en la calle, pero eso es lo que mueve la economía”, agregó.

Respecto a las elecciones en la provincia de Buenos Aires previstas para el próximo domingo, sostuvo que podrán marcar una tendencia, aunque “cada día es una realidad distinta en un escenario de alta volatilidad económica, social y política”.



CRÍTICAS AL ESCÁNDALO DE LAS ESCUCHAS

Finalmente, se refirió a los audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ADIS), Diego Spagnuolo y los fondos desviados que habrían perjudicado a personas con discapacidad: “Es algo que daña mucho la democracia y la política. Decir que no había plata cuando estaba destinada a otras cosas, en vez de asistir a un sector tan vulnerable como las personas con discapacidad, es aberrante y cruel. Marca que la corrupción está enquistada en este gobierno”, cerró Ziliotto.