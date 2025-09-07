117 aniversario de Eduardo Castex: Anunciaron variadas actividades y reconocimientos

En las instalaciones del Centro Cultural Municipal (CCM) se presentaron las actividades programadas para conmemorar el 117 aniversario de Eduardo Castex, que se extenderán durante tres semanas e incluyen eventos deportivos, culturales, sociales y reconocimientos. Anunciaron reconocimientos para comerciantes con más de 50 años de trayectoria y también un evento para recordar “a los antiguos y actuales” panaderos y una actividad comercial prácticamente desaparecida: los lecheros.

Las actividades comenzarán este domingo con la cuarta edición de la Media Maratón que se desarrollará, desde las 10 horas, en un circuito céntrico con largada y llegada frente al Reloj Cucú. Y desde las 17 horas, en la Plazoleta Héroes de Malvinas se realizará el emplazamiento “de un objetivo histórico” del buque señalero ARA “Francisco de Gurruchaga”.

Rodanteros.

Desde el viernes 12 al domingo 14 se desarrollará el segundo encuentro de rodanteros en el Complejo Polideportivo municipal, ubicado en el cruce de la ruta nacional 35 y ruta provincial 102. Por la noche se desarrollará una peña folclórica.

El lunes 15 será el turno de las actividades para niños, porque se realizará la Búsqueda del Tesoro “Nuestros Niños Arman la Historia” con la participación de niños de los jardines de infantes y de la Escuela para la Inclusión 4.

En el Eco Mercado, el martes 16, se entregarán créditos a emprendedores y se presentarán herramientas adquiridas para los talleres que funcionan en ese espacio. En el edificio ubicado sobre la calle Malvinas Argentinas, entre calle Belgrano y boulevard Hipólito Irigoyen, se habilitará un espacio destinado para las capacitaciones de emprendedores, y se realizará una ronda de negocios para fortalecer el tejido económico local. También se entregarán las certificaciones de capacitaciones de técnicas de ventas y marketing que dictó la Fundación del BLP a los emprendedores locales.

Las actividades continuarán el miércoles 17 en el Parque de la Pre Historia sobre se realizará una jornada de forestación, con la participación de programas de la Dirección de Desarrollo Integral de las Personas, para plantar árboles y arbustos.

Reconocimientos.

En las instalaciones del Centro Cultural Municipal se realizará -el jueves 18 desde las 20 horas- la actividad denominado “Guardianes de Sabores y Tradiciones”, para reconocer a castenses que se desempeñaron -y se desempeñan- en dos oficios tradicionales: panaderos y lecheros. Y desde el Museo Histórico municipal “Juan Ricardo Nervi” se aportará una exposición de objetos que forman parte del patrimonio municipal, y otros que aportaron familiares y conocidos de panaderos y lecheros, que anticipan: “seguramente llamarán la atención de los visitantes”.

Ya en la recta final, el viernes 19, se realizará un encuentro de danza y música donde se presentará la nueva fachada e iluminación del edificio municipal, y se esperará la medianoche para cantar el feliz cumpleaños.

Acto central.

El sábado 20 será el acto central, y comenzará a las 8 horas, con el izamiento de la bandera y la colocación de una ofrenda floral en el monumento al Trabajador, donde yacen los restos de Don Eduardo Castex y su esposa.

A las 9.15 horas, en las instalaciones del Concejo Deliberante se homenajeará a propietarios de comercios históricos con más de 50 años de trayectoria; y desde las 10.30 horas, en el SUM Cumelén, se realizará el sorteo de autorizaciones para escriturar viviendas del Barrio Evita y entregar créditos del Programa provincial “Soluciones Habitacionales”.

En la Plaza San Martín, desde las 16 horas, habrá un Paseo de Artesanos y seguidamente -a las 19 horas- un desfile cívico militar frente al Reloj cucú. Donde también se instalará un patio de comidas con distintas propuestas gastronómicas. Y desde las 21 horas, está prevista la peña 117 aniversario, con la participación del Ballet Kimey, shows musicales de “La Milonga de Eduardo Castex”, Vinales y Fascu y La Fuerza.

El cronograma finalizará, el domingo 21, en el Complejo Polideportivo municipal, con la conmemoración del Día del Estudiante, que tendrá una Fiesta de la Nieve y una batalla de DJ’s.