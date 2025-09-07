Castense acompañará a la “La Scalonetta” en la Finalissima

“Alvarito” es arquero y fanático del fútbol. Esa pasión futbolera logró movilizar a parte de su familia, porque su madre y su abuelo lo llevaron a ver el partido de Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas. Lo movilizó –principalmente- que sería el último encuentro “por los puntos” de Lionel Messi con la camiseta del seleccionado nacional. Y encima, tuvo la fortuna de asegurarse la presencia en la Finalissima que disputarán Argentina y España en marzo, en sede aún a designar.

No todas fueron malas para los castenses que viajaron al Monumental para presenciar el partido por las Eliminatorias Sudamericanas, porque si bien muchos fueron estafados –¿económica o emocionalmente?- con las entradas, y otros encima chocaron, también hubo quienes tuvieron suerte. Mucha suerte.

Alvaro Zunino Daratha viajó acompañado por su madre Nadia y su abuelo Oscar. Y cumplió el sueño de ver el equipo de Lionel Scaloni en el estadio Monumental. Pero, además, la empresa que lo trasladó realizó un sorteo entre los pasajeros. Una castense ganó la camiseta que usa Emiliano “Dibu” Martínez. Y “Alvarito” tuvo mayor fortuna: ganó la camiseta que usa el también pampeano Alexis Mac Allister con el dorsal número 20, y encima un viaje “con todo pago” para ir a ver la Finalissima. Sí, el título que disputarán las selecciones de Argentina y España y que «La Scalonetta» ya ganó -en la anterior edición- frente a Italia.

¿CUÁNDO SE JUEGA?

El partido entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa finalmente se disputará antes de la previa del Mundial 2026, cuando sede aún a definir y con dos grandes candidatos en Asia, un país de Europa y también Estados Unidos es una posibilidad concreta.

Los dirigentes Claudio “Chiqui” Tapia (AFA) y Rafael Louzán (RFEF) acordaron –en el 75 Congreso de la FIFA en Asunción- que el partido se realice entre el 17 y 25 de marzo, a pocos meses del inicio del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Igualmente, la fecha está condicionada a que “La Roja”, como se espera, ya haya conseguido la clasificación para la cita mundialista, sin necesidad de atravesar por el Repechaje europeo.