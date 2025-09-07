Fórmula 1: Verstappen ganó en Imola y Colapinto y terminó 17

El argentino Franco Colapinto finalizó en el decimoséptimo puesto con su Alpine en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 en Monza y tuvo otra carrera para el olvido en el campeonato.

El pilarense había largado en el puesto 17, por encima de su compañero de equipo Pierre Gasly, pero, tras los abandonos de Nico Hülkenberg (Sauber) y Fernando Alonso (Aston Martin), llegó a estar último en la decimoctava posición.

Sobre el final del Gran Premio, no pudo superar a Gasly y sí al canadiense Lance Stroll (Aston Martin) para terminar en el puesto 17, donde había largado inicialmente.

El argentino largó con compuesto medio, lo mantuvo durante 33 vueltas y luego pasó al duro, pero nunca tuvo ritmo competitivo.

Durante la carrera reportó un calambre, aunque el bajo rendimiento del motor Renault ya había condicionado sus posibilidades desde la jornada previa.

En lo más alto de la tabla, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) quedó como líder de la carrera en Monza, seguido por los dos McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri, segundo y tercero, respectivamente.

El inicio fue tenso: Verstappen mantuvo la punta tras cortar la primera chicana, pero cedió momentáneamente la posición a Norris para evitar sanciones, antes de recuperar el liderazgo.

A partir de allí, el piloto de Red Bull dominó con una estrategia de 37 vueltas sobre neumáticos medios, que le permitió construir una ventaja sólida antes de montar el compuesto duro.

La polémica se desató en los últimos diez giros, cuando los McLaren realizaron su única parada en boxes. Piastri ingresó primero sin contratiempos, mientras que Norris perdió cinco segundos por un problema con la goma delantera izquierda.

El australiano superó en pista al británico, pero recibió la orden de devolverle la posición, lo que generó tensión interna. Piastri acató, aunque dejó claro que los errores en boxes forman parte de la competencia.

Verstappen cruzó la meta con 19 segundos de ventaja sobre Norris y más de 20 sobre Piastri. Charles Leclerc (Ferrari) fue cuarto, seguido por George Russell (Mercedes) y un Lewis Hamilton (Ferrari) que remontó desde el décimo lugar.