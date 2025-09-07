Presentan el teaser oficial de Yiya, la serie donde trabajó una castense

La serie relata la historia de Yiya Murano, la primera asesina en serie Argentina condenada a cadena perpetua por envenenar a tres amigas. La trama abarcará los oscuros secretos detrás de la vida de la asesina y estafadora que logró marcar un antes y un después en la historia criminal argentina.

Convocada por la vestuarista Cecilia Coronado, la castense Elsa Cavallo trabajó en el rodaje de la serie “Yiya”, donde se relata la historia de Yiya Murano.

“Yiya” es una coproducción de Flow junto a Kuarzo e Idealismo Contenidos que se estrenará en Flow, sobre la célebre envenenadora de Monserrat, la asesina y estafadora que logró marcar un antes y un después en la historia criminal argentina.

“Fue una muy linda experiencia, muy divertida y va a estar muy buena”, expresó Cavallo. Disfrutando de unos días de descanso en Eduardo Castex, previo a comenzar a trabajar en un proyecto para la plataforma Netflix, anticipó que está producción “es muy interesante y muy entretenida”, destacó -recientemente- Cavallo en Radio DON 101.5 Mhz.

Serie biográfica

El elenco está compuesto por Julieta Cristina Banegas, Julieta Zylberberg, Pablo Rago, Mónica Antonopulos, Cecilia Dopazo, Diego Cremonesi y Carlos Portalupi, entre otros grandes actores,

Yiya está dirigida por Mariano Hueter, escrita por Marcos Carnevale, con producción de Martín Kweller y producción ejecutiva de Maru Mosca. Cuenta con un total de 5 episodios de 30 minutos de duración cada uno, y además, como parte del estreno habrá un especial en formato documental.

La nueva producción original de Flow, Kuarzo e Idealismo Contenidos, estrenará próximamente en exclusiva en el On Demand de la plataforma Flow y se sumará al catálogo de títulos nacionales.