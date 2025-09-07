Rocío Sueldo y “El Rayo” Muñoz, los ganadores de la Media Maratón 117 aniversario de Eduardo Castex

La castense Rocío Sueldo y el santarroseño Maximiliano “El Rayo” Muñoz fueron los vencedores de la IV edición de la Media Maratón de Eduardo Castex. La competencia se desarrolló en las calles céntricas castense, y contó con una asistencia de 160 atletas pampeanos, de provincia de Buenos Aires y también de Córdoba.

En la prueba de 5 Km los vencedores fueron Andrea Mangrotti (Trenque Lauquen) y el castense Jorge Puebla.

Y en los 10 Km triunfaron la castense Marlen Sosa y el toayense Marcos Palavecino.

