domingo 7, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Rocío Sueldo y “El Rayo” Muñoz, los ganadores de la Media Maratón 117 aniversario de Eduardo Castex

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
117aniversario mediamaraton largada atletas 7setiembre2025

La castense Rocío Sueldo y el santarroseño Maximiliano “El Rayo” Muñoz fueron los vencedores de la IV edición de la Media Maratón de Eduardo Castex. La competencia se desarrolló en las calles céntricas castense, y contó con una asistencia de 160 atletas pampeanos, de provincia de Buenos Aires y también de Córdoba.

En la prueba de 5 Km los vencedores fueron Andrea Mangrotti (Trenque Lauquen) y el castense Jorge Puebla.

117aniversario mediamaraton corrida sosamarlen 7setiembre2025

Y en los 10 Km triunfaron la castense Marlen Sosa y el toayense Marcos Palavecino.

EN DESARROLLO…

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Sancorseguros agosto2025Antar banner abril2025
Cospecltda banner abril2025 400x300Fiestadelagricultor2025 julio2025Expocastex2025 julio2025 lateral 400x533Refrigeradossantiago 1setiembre