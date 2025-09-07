Torneo Federal A: Costa Brava volvió al triunfo en General Pico

Costa Brava de General Pico venció 2 a 0 a Kimberley de Mar del Plata, por la octava y penúltima fecha del Nonagonal A correspondiente a la Segunda Fase del Torneo Federal A de fútbol.

Los goles del conjunto pampeano fueron convertidos en el segundo tiempo por Jerónimo Gutiérrez, a los 11 minutos, y Agustín Alles a los 20 minutos, en el partido que se jugó en el estadio Nuevo Pacaembú.

El Albirrojo piquense ahora suma 9 puntos en el Nonagonal, que lo llevan a dar pelea en esta categoría del fútbol argentino.

Los costeros sufrieron, sobre la finalización del partido, la expulsión del delantero Martín Amieva, quien será una baja sensible para el próximo compromiso.

MÁS RESULTADOS

-Villa Mitre de Bahía Blanca superó 1 a 0 a Deportivo Rincón.

Ciudad de Bolívar derrotó 3 a 2 a Argentino de Monte Maíz.

POSICIONES

Ciudad Bolívar, 17 puntos (+8 diferencia de gol); Argentino (Monte Maíz), 12 (+3); Olimpo, 12 (+2); Atenas (Río Cuarto), 9 (+1); Costa Brava, 9 (0); Villa Mitre, 9 (-2); Deportivo Rincón, 8 (-2); Cipolletti, 6 (-2); y Kimberley, 2 (-8).

-Los 4 primeros accederán a los cuartos de final por el primer ascenso

-Hasta el quinto jugarán la Copa Argentina 2026

-Del quinto al noveno disputarán la Reválida en busca del segundo ascenso

PRÓXIMA FECHA

La novena y última programación tendrá los siguientes enfrentamientos:

-Cipolletti vs Olimpo; Argentino (MM) vs Atenas (RC), Kimberley vs Bolívar y Deportivo Rincón vs Costa Brava.

Tendrá fecha libre Villa Mitre (BB).