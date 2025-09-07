Torneo Provincial 2025: Cuatro triunfos y un líder en cada zona

All Boys de Trenel, Atlético Santa Rosa, Pico FBC y El Pampero de Colonia Santa Teresa, fueron los ganadores de la primera fecha del Torneo Provincial 2025. Racing Club de Eduardo Castex jugó medio partido con un jugador más, y perdió 1 a 0 con El Pampero de Colonia Santa María. RESULTADOS – POSICIONES Y PRÓXIMA FECHA

ZONA A

El campeón defensor, All Boys de Trenel venció 2 a 0 a General Belgrano, con anotaciones de Juan Leguizamón y Alejandro Videla, y fue expulsado en el equipo santarroseño Lautaro Berdugo.

En el estadio Ramón Turnes, All Boys de Santa Rosa y Juventud Regional de Miguel Cané empataron en un tanto por bando. Los santarroseños se pusieron en ventaja con una conquista de Facundo Guiñazú, y los visitantes empataron por intermedio de Lucas Russo. Además, el delantero capitalino Agustín Servetto erró un penal, cuando iban ganando los auriazules.

ZONA B

En Intendente Alvear, Atlético Santa Rosa protagonizó una de las sorpresas de la jornada. Venció 2 a 1 a Alvear FC, con goles de Martín Abraham y Emilano Cocco –de penal- y Axel Bertaina descontó para los locales, y fue expulsado en el conjunto santarroseño el mediocampista Luis Guiñazú.

En esta zona, el miércoles, empataron Deportivo Mac Allister y Costa Brava, con anotaciones de Matías Sosa para los locales y Tobías Gómez para los piquenses.

ZONA C

En General Acha, Pico FC venció 1 a 0 a Unión Deportiva Campos, con una anotación de Pablo Frías; y en Intendente Alvear, Ferro Carril Oeste y Unión de Miguel Riglos igualaron sin goles.

ZONA D

El Pampero de Colonia Santa María debutó en la competencia interligas con un triunfo. Venció en su estadio a Racing Club, con un gol Sebastián Aschemacher, y encima jugó todo el segundo tiempo con un jugador menos por la expulsión de Pablo Chirino.

En General Pico, Sportivo Independiente y Deportivo Winifreda terminaron 2 a 2. Los goles fueron marcados por Román Lovera y Gonzalo Parisi para los locales, y Santiago Patiño e Iñaki Benvenuto empataron para los winifredenses.

POSICIONES

Zona A: All Boys de Trenel, 3 puntos; All Boys (SR) y Juventud Regional, 1; General Belgrano, 0.

Zona B: Atlético Santa Rosa, 3 puntos; Deportivo Mac Allister y Costa Brava, 1; y Alvear FBC, 0.

Zona C: Pico FC, 3 puntos; Ferro de Intendente Alvear y Unión de Miguel Riglos, 1; y Unión Deportiva Campos, 0.

Zona D: El Pampero, 3 puntos; Sportivo Independiente y Deportivo Winfreda, 1; y Racing Club de Eduardo Castex, 0.

PRÓXIMA FECHA

Zona A: General Belgrano vs All Boys (SR); Juventud Regional vs All Boys (T).

Zona B: Atlético Santa Rosa vs Deportivo Mac Allister; Costa Brava vs Alvear FC.

Zona C: Unión (Miguel Riglos) vs Unión Deportiva Campos; Pico FC vs Ferro (IA).

Zona D: Racing Club vs Sportivo Independiente; Deportivo Winifreda vs El Pampero.