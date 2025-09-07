Una castense alienta  a Colapinto en Monza

La castense Noelia Rosa asistió al circuito de Monza, apodado “el templo de la velocidad”, para presenciar el “Gran Premio de Italia”, que además será la última carrera de la temporada en Europa.
El piloto argentino Franco Colapinto partió del puesto º17, donde busca remontar desde el fondo de la grilla con un Alpine que sufre en el rápido trazado de Monza, en donde debutó el año pasado en la Fórmula 1 con Williams.
La joven castense ya tuvo el privilegio de asistir a la carrera de Imola, en mayo, donde disfrutó de «un espectáculo extraordinario», dijo en Radio DON 101.5 Mhz. Hoy asistió a Monza para presenciar la competencia de «el gran circo de la Fórmula 1»