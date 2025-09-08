lunes 8, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Camionero se pasó de largo en la ruta provincial 102 y chocó contra un monte de caldenes en Rucanelo

Un camión Mercedes Benz 2544, conducido por un chofer de Intendente Alvear, protagonizó un accidente en el cruce de la ruta provincial 102 y ruta provincial 11, donde “paso de largo”, atravesó la banquina, cortó un alambrado y terminó el recorrido en un monte de caldén el interior de un campo.

El accidente se produjo aproximadamente a las 2.50 horas de este lunes. El camión, con una batea, circulaba por la ruta provincial 102, en sentido este – oeste, con destino a la ciudad de Neuquén.

Por motivos que aún se desconocen, no frenó cuando llegó al cruce con la ruta provincial 11, por lo cual atravesó la banquina, cortó un alambrado y terminó el recorrido en un monte de caldén en el interior de un campo, relataron fuentes policiales.

El chofer inicialmente fue asistido por personal médico de Conhello y posteriormente trasladado al Hospital “Pablo F. Lacoste” de Eduardo Castex.

En el sitio del accidente trabajó personal policial de Eduardo Castex, Conhello y Rucanelo, y personal sanitario de Conhello.

La policía le tomó declaración al conductor, verificó la documentación del vehículo y procedió a la entrega.

En el caso se inició una investigación judicial donde interviene el Ministerio Público Fiscal de Victorica, a cargo del doctor Enzo Paolo Rangone.

