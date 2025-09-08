El dólar blue alcanzó su nivel más alto en más de un año

El dólar blue cerró a $1.355 para la compra y a $1.385 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el oficial se ubica en terreno negativo. La jornada estuvo marcada por una alta volatilidad, donde la divisa paralela tuvo un pico a $1450 previo a su valor de cierre.

Así, tras el inesperado resultado electoral en la Provincia de Buenos Aires, el tipo de cambio paralelo alcanzó su nivel más alto en 13 meses, cuando el 7 de agosto de 2024 también alcanzó los $1.385.

DÓLAR OFICIAL

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró en $54 a $1.409.

Valor del MEP

El dólar MEP cotiza a $1.433,3 y la brecha contra el mayorista es de 1,7%.

Valor del dólar CCL

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cerró a $1.441,3, por lo cual la brecha es de 2,3%.

Precio del dólar tarjeta

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.852,50.

Cotización del dólar cripto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.421,69, según Bitso.

Valor de Bitcoin

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s112.126, según Binance.