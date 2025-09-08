lunes 8, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
El picante mensaje de Sacachispas tras las elecciones bonaerenses

Sacachispas festejo 8setiembre2025

Tal como viene haciendo recientemente en el marco de los escándalos de presuntas coimas que atraviesa el Gobierno de Javier Milei, el club Sacachispas volvió a usar sus redes sociales para expresarse de forma irónica sobre la actualidad política de la Argentina.

La Libertad Avanza (LLA) sufrió un duro revés este domingo en la Provincia, donde Fuerza Patria le sacó casi 14 puntos de diferencia. Y el “Lila” no quiso dejar pasar la chance, con una picante publicación.

«Felices por el triunfo… Del viernes contra Acassuso. Vamos Lila!!!», escribió el club del Ascenso oportunamente este domingo por la noche, cuando ya se conocían los resultados. 

La publicación no tardó en volverse viral, con muchas repercusiones.

Días atrás, y en la antesala de un partido, desde Sacachispas aprovecharon para burlarse de Karina Milei. “Nos desapareció el 3… Estos son los 11 para hoy. Vamos Lila”, escribieron junto a la alineación, en referencia al jugador número 3 del equipo, al que borraron su apellido de la foto.

Planco
