En Uriburu, realizarán un monumento con el ancla y cadenas del submarino ARA San Juan

En Uriburu se inaugurará, probablemente en noviembre, un monumento con el ancla y cadenas del ARA San Juan, que fueron rescatadas por el ex combatiente malvinense Rolando Contreras en Puerto Belgrano.

El ARA San Juan fue un submarino diésel-eléctrico de la Armada Argentina que desapareció el 15 de noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo y fue hallado un año después a 907 metros de profundidad en el Atlántico Sur. La tragedia se habría producido por una falla en las baterías, que causó un cortocircuito e ingreso de agua, resultando en una implosión que provocó la pérdida total de la nave y su tripulación.

El ex presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas reveló que donó esos objetos históricos del ARA San Juan a la localidad de Uriburu “porque el ministro Pascual Fernández ayudó mucho para traer estos elementos a La Pampa y nadie se había preocupado mucho”.

“También tenemos la grúa del buque Gurruchaga que veremos si la instalamos en Santa Rosa, en Uriburu o la traemos para acá. Es un trípode muy grande, porque es la grúa de un barco…así que veremos…porque eso tiene un valor tremendo…y es un elemento muy grande”, concluyó.