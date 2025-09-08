lunes 8, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

En Uriburu, realizarán un monumento con el ancla y cadenas del submarino ARA San Juan

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Arasanjuan submarino 11febrero2021

En Uriburu se inaugurará, probablemente en noviembre, un monumento con el ancla y cadenas del ARA San Juan, que fueron rescatadas por el ex combatiente malvinense Rolando Contreras en Puerto Belgrano.

El ARA San Juan fue un submarino diésel-eléctrico de la Armada Argentina que desapareció el 15 de noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo y fue hallado un año después a 907 metros de profundidad en el Atlántico Sur. La tragedia se habría producido por una falla en las baterías, que causó un cortocircuito e ingreso de agua, resultando en una implosión que provocó la pérdida total de la nave y su tripulación.

El ex presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas reveló que donó esos objetos históricos del ARA San Juan a la localidad de Uriburu “porque el ministro Pascual Fernández ayudó mucho para traer estos elementos a La Pampa y nadie se había preocupado mucho”.

“También tenemos la grúa del buque Gurruchaga que veremos si la instalamos en Santa Rosa, en Uriburu o la traemos para acá. Es un trípode muy grande, porque es la grúa de un barco…así que veremos…porque eso tiene un valor tremendo…y es un elemento muy grande”, concluyó.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Refrigeradossantiago 1setiembreAntar banner abril2025Fiestadelagricultor2025 julio2025Cospecltda banner abril2025 400x300Expocastex2025 julio2025 lateral 400x533Sancorseguros agosto2025