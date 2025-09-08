JDP 2025: Comenzaron las finales provinciales de la categoría Sub 14

Comenzaron las finales provinciales de la categoría Sub 14 de los Juegos Deportivos Pampeanos (JDP), con la participación de 900 deportistas que representan a las diez zonas que está dividida la provincia. El acto de inauguración está previsto –para este martes a las 19 horas- en el Club Estudiantes de Santa Rosa.

La competencia es organizada por la Subsecretaría de Deportes de La Pampa, y ayer comenzó con la acreditación de las delegaciones que se realizaron en la Casa del Deportes.

Por la tarde, desde las 15 a las 19 horas, iniciaron las competencias de fútbol 11 (cancha club Deportivo Mac Allister); atletismo (Pista Sintética del Parque Don Tomás); vóley femenino (cancha del Barrio 5000), vóley masculino (Polideportivo Butaló), básquet femenino (cancha de All Boys y club Estudiantes) y básquet masculino (club Estudiantes).

Este martes habrá doble turno de competencias: desde las 8 a las 12 horas y desde las 15 a 18 horas.