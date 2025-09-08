martes 9, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

JDP 2025: Comenzaron las finales provinciales de la categoría Sub 14

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Jdp futbolfemenino sub14 castex 21agosto2025

Comenzaron las finales provinciales de la categoría Sub 14 de los Juegos Deportivos Pampeanos (JDP), con la participación de 900 deportistas que representan a las diez zonas que está dividida la provincia. El acto de inauguración está previsto –para este martes a las 19 horas- en el Club Estudiantes de Santa Rosa.

La competencia es organizada por la Subsecretaría de Deportes de La Pampa, y ayer comenzó con la acreditación de las delegaciones que se realizaron en la Casa del Deportes. 

Por la tarde, desde las 15 a las 19 horas, iniciaron las competencias de fútbol 11 (cancha club Deportivo Mac Allister); atletismo (Pista Sintética del Parque Don Tomás); vóley femenino (cancha del Barrio 5000), vóley masculino (Polideportivo Butaló), básquet femenino (cancha de All Boys y club Estudiantes) y básquet masculino (club Estudiantes).

Este martes habrá doble turno de competencias: desde las 8 a las 12 horas y desde las 15 a 18 horas.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Cospecltda banner abril2025 400x300Expocastex2025 julio2025 lateral 400x533Antar banner abril2025Refrigeradossantiago 8setiembreSancorseguros agosto2025Fiestadelagricultor2025 julio2025