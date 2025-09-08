Lo que deja la elección de PBA para La Pampa: violeta castigado y peronismo fortalecido (*)

La paliza que el peronismo le dio a Milei el domingo en Provincia de Buenos Aires fue provincial, pero cómo el presidente se emperró en nacionalizarla, las lecturas sobre su contundente resultado tienen peso para proyectarlas al resto de las provincias pensando en las legislativas de octubre. Esto es un viento de cola para el PJ pampeano y para el gobernador Sergio Ziliotto que se puso al frente de la campaña, un espaldarazo para los radicales críticos que asumieron enfrentar a LLA y un golpazo para los violetas y los macristas que ven caer sus acciones.

La derrota que sufrió el gobierno libertario lo dejó desteñido para octubre. Milei quedó entrampado en jugar fuerte en la elección bonaerense, sin pensar que el desgaste y el quiebre de la confianza hacia su gobierno iba a golpearlo en las urnas. Como indica el consultor Carlos Fara, hizo agua en el frente político –derrotas en el Congreso y las coimas de Karina-, en el económico –dólar por explotar y economía planchada- y en el de la opinión pública –desgaste y enojo evidente-. Ahora se le suma el frente electoral.

El resultado que vale (no las bancas que son para la legislatura provincial ni el mapa coloreado que en el interior siempre fue antiperonista) es el de la suma de los votos: 47% a 33%, más de 10 puntos de diferencia. El consultor Gustavo Córdoba había pronosticado unos días antes que el antimileismo tenía mayor volumen que el antikirchnerismo. Y no le erró.

Y, como a la elección la nacionalizaron, ahora se pueden hacer las lecturas desde las provincias y servirá a las distintas fuerzas para calibrar las estrategias de campaña (confirmar o modificar rumbos) hacia octubre.

En el peronismo pampeano festejaron. Se sabe que Milei no deja de autoinfligirse heridas y que lo seguirá haciendo hasta octubre. Sienten que esto les da un envión y que se va proyectando una victoria que hace unos meses era impensada. El triunfo fortaleció al gobernador Axel Kicillof, lo que demuestró, como también ocurrió en Corrientes, la fortaleza también de los gobiernos provinciales ante el presidente. Que el gobernador Sergio Ziliotto se haya puesto al frente de la campaña fue también un acierto para el peronismo que ahora se confirma. Por ahora, si bien Kicillof se consolida como referencia nacional, en La Pampa seguramente irán viendo qué sucede sin abandonar uno de sus capitales políticos como es el provincialismo.

Como dijimos, el antimileísmo tuvo más peso a la hora de votar que el antikirchnerismo. Milei ante la falta de otros argumentos agitó el «riesgo kuka», pero ya no es creíble. Esto le jugará en contra a LLA. La soberbia que el candidato pampeano Adrián Ravier tenía hace unas semanas ahora se le volvió en contra: como ocurrió en Buenos Aires, los candidatos violetas tuvieron que cambiar a una estrategia defensiva, acusar al kirchnerismo de todo lo que se cruzaba y fingir demencia ante el escándalo del Karinagate. Y por supuesto, marca el fracaso de la estrategia del Pro de sumarse casi de manera incondicional a una lista totalmente violeta y llamada La Libertad Avanza cuyas acciones cada día valen menos. Esto pasó en Buenos Aires y ahora lo temen los amarillos en La Pampa.

Otros que celebraron fueron los radicales, por lo menos los que están de campaña. Hasta hace unos días, todo eran nubarrones en el horizonte para la lista de emergencia encabezada por Federico Guidugli. Los golpazos de Milei y ahora dura derrota les da aire para pensar que, con un radicalismo pampeano más fuerte que en otras provincias, pueden romper la polarización entre peronismo y libertarios. La estrategia es mostrarse críticos tanto a unos como a otros.

Si todo se da, y en el Frente radical retienen la banca por sobre LLA, será una victoria de esa línea del radicalismo, a la que adhiere la gran mayoría de los intendentes, que fue crítica a Milei y a sus políticas, que son pro Estado y que desconfían de alianzas con cualquier tren fantasma como los libertarios o Tierno. Que entiende que la UCR tiene que ser cabeza y conductora de una coalición opositora al PJ y no solo aliada circunstancial por cuestiones pragmáticas de cualquiera que aporte votos.

(*) Por Norberto G. Asquini (periodista)