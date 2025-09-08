Murió joven motociclista accidentado en Vértiz

El joven de 22 años se encontraba internado en terapia intensiva desde el 23 de agosto, tras protagonizar un siniestro de tránsito en Vértiz. La noticia causó conmoción y dolor en la localidad del norte pampeano.

La triste noticia fue confirmada por el fiscal Guillermo Komarofky a Infopico. El siniestro vial ocurrió en la madrugada del sábado 23 de agosto, cerca de las 2.40 horas, en la zona urbana.

Según informaron fuentes oficiales, Alfredo Nicolás Bustamante, quien se desempeñaba como empleado rural, circulaba solo y sin casco en una motocicleta Motomel 250cc.

EL HECHO

En el relevamiento de cámaras de seguridad, se pudo determinar que el joven transitaba por la avenida principal en sentido oeste-este y, al girar hacia la calle 20 de Septiembre, perdió el control del rodado e impactó violentamente contra una columna de hormigón del tendido eléctrico.

El subcomisario Brian Herrera, jefe de la subcomisaria de Vértiz, explicó que en las cámaras de seguridad «no se ve el momento del siniestro porque no enfocan ahí, pero sí se ve el recorrido y cuándo dobla”.

El joven fue asistido por personal policial y de Salud Pública de la localidad, y trasladado al Hospital Gobernador Centeno de General Pico. Por la gravedad de las lesiones, principalmente un fuerte golpe en la cabeza, fue ingresado de inmediato en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), donde permaneció con pronóstico reservado luchando por su vida durante las últimas semanas.

La causa, que inicialmente fue caratulada como “Lesiones en Accidente de Tránsito”, se encuentra en la Fiscalía Temática de Delitos contra las Personas, con la intervención del fiscal Francisco Cuenca.