Paliza bursátil: los ADRs y bonos se hundieron hasta 24%, y el riesgo país rozó los 1.100 puntos

Los activos argentinos sufrieron este lunes una de las palizas más importantes de los últimos tiempos, como reacción a la contundente derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. Esto repercutió de forma directa en las cotizaciones de los ADRs, que se desplomaron hasta 24% en Wall Street, los bonos en dólares cayeron hasta más de 10% y el riesgo país rozó los 1.100 puntos básicos, según operadores del mercado. El resultado disparó las dudas que la city ya tenía sobre el futuro del programa económico de Javier Milei y Luis Caputo.

En este contexto, las acciones argentinas que cotizan en Nueva York registraron fuertes pérdidas de hasta 24,6%. La mayor baja corresponde a Grupo Supervielle y BBVA, seguidas de Grupo Financiero Galicia (-23,6%), y Banco Macro (-23,3%), entre otros.

En tanto, el S&P Merval en pesos se hundió 13,3% a 1.732.923,77 puntos, mientras que en dólares cedió 16,4% a 1.201,71 puntos.

Así, las acciones líderes que más cayeron fueron las de Grupo Supervielle (-21,2%), Banco Macro (-20,1%), Grupo Financiero Galicia (-20,1%) y Banco BBVA (-20%).

Como referencia, las acciones argentinas en la bolsa local acumulan caídas anuales de hasta 70%, mientras que los papeles que cotizan en Nueva York muestran retrocesos de hasta 71,3%, liderados por Globant S.A.

Cómo operan los bonos y el riesgo país

Por su parte, los bonos soberanos en dólares profundizan la tendencia negativa, arrancaron la jornada con bajas superiores al 15%. Posteriormente moderaron pero la sangría continuó: el Bonar 2041 lidera las pérdidas con un retroceso del 10,6%, seguido por el Bonar 2038, que cae 10,1%. También registran fuertes descensos el Bonar 2035 (-9,6%) y el Global 2038 (-9,1%). De esta manera, el riesgo país medido por el J.P Morgan alcanzaría los 1.100 puntos básicos, según las proyecciones del mercado.

La entidad estadounidense JP Morgan advirtió que el triunfo del peronismo en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires supone “una señal de que la prima de riesgo político podría extenderse en el tiempo” para la Argentina.

Desde Adcap Grupo Financiero resumieron la reacción inicial de los inversores: “Los resultados estuvieron por debajo de lo que esperaba el mercado”. Y añadieron: “Creemos que este desenlace probablemente implique una sorpresa negativa; el mercado cambiario ya lo está reflejando, con cotizaciones en el segmento cripto que superan los 1.400 pesos por dólar”.

StoneX fue más categórico: “Es momento de reordenar las cuentas. El nivel de intervención cambiaria de aquí a las legislativas dependerá de cuánta voluntad muestren las autoridades para corregir sus estrategias fallidas. El Gobierno necesita un ajuste profundo que también incluya la recomposición de los vínculos con la oposición moderada”.

El economista Gustavo Ber puntualizó: “Las legislativas serán un termómetro para medir la verdadera capacidad política del Gobierno, tanto en términos de respaldo social como de la velocidad con que podría implementar las reformas estructurales”.

Por su parte, Delphos Investment subrayó que “el salto de 250 puntos en el riesgo país en pocas semanas responde a una dinámica típica de la volatilidad pre y poselectoral, que suele alternar entre fuertes compresiones y ampliaciones según el resultado».