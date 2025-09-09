Cabañeros respaldan derogar la ley de control de toros de pedigrí y criticaron al Colegio de Veterinarios

El director de la delegación La Pampa de la Asociación Argentina de Angus, Ariel Raiteri, junto a su antecesor en el cargo, Ramiro Ruiz, participaron de la reunión de la comisión de Asuntos Agrarios, de la Cámara de Diputados de La Pampa, para dar a conocer la postura, ampliamente a favor, del sector al proyecto de ley del Poder Ejecutivo de derogación de la ley 1.489 «Declarando de Interés Provincial el Control de Aptitud Zootécnica-Sanitaria en los Animales Reproductores de Pedigree y puros por cruza Registrados».

Raiteri expuso tres motivos centrales por los cuales esa norma «carece de sentido y oportunidad». Recordó que la ley, hoy por hoy, se limita a la admisión de animales en las exposiciones ya que en los remates privados «tenemos un profesional veterinario trabajando todo el año, que hace la admisión y nosotros llevamos los formularios completados por él a la dirección de ganadería».

ALGUNAS FRASES

– «Hoy la admisión obligatoria que lleva adelante el colegio de veterinarios, no se puede aplicar en las operaciones por redes que permiten que se compre un reproductor en el Chaco. Ahí no pueden hacer la admisión.

– «En campos cercanos y en ferias que se celebran en provincia de Buenos Aires, nadie ejerce el control y así, nuestros productores van a operar allá.

-«En La Pampa hay un millón trescientas mil vacas, que requieren de 60 mil toros, que año a año se reponen de a 15 mil. El colegio veterinario de esos 15 mil (a los que controla el veterinario que en todos los campos tenemos) controla la admisión de 500, con lo que el control de la admisión de esos 500 animales se hace por triplicado: los controla nuestra asociación, los controla nuestro veterinario y después el colegio veterinario, facultado por esta ley. No tiene sentido».

-Además de dar a conocer esos argumentos, el representante de los cabañeros dijo: «según establece la ley, la responsabilidad de la sanidad de los animales controlados por el colegio veterinario, termina cuando los mismos salen del cepo, o sea que lo que le ocurra al animal después de salir de la manga hasta que del mismo se haga el comprador, no es responsabilidad de nadie». Y reveló que «de los 330 mil animales que pasan por un remate feria, el colegio audita a sólo dos mil, el 0,5% de todos los que pasan».

DUROS CONTRA EL COLEGIO DE VETERINARIOS

Por su parte Ruiz, en otro tramo de la reunión, calificó de «arrogante, irrespetuoso e irresponsable» al colegio de veterinarios. «Dicen que son garantes de la sanidad de los reproductores y van a inspeccionar vacas viejas, en una actitud corporativa donde ellos cobran», aseguró.

OTRAS COMISIONES

En la mañana de hoy también se reunieron las comisiones de legislación general y legislación social. En la primera de ellas, por unanimidad se dictaminó aconsejando la aprobación de las resoluciones que declaran de Interés Legislativo a la participación de la microcervecería Meridiano Quinto, de Jacinto Arauz, en la Copa Argentina de Cervezas 2025; y a la participación de la artista pampeana Micaela Forestier Schenkel en el Festival Internacional de Estatuas Vivientes «Beeldig Lommel», celebrado en Bélgica; y también la expresión de beneplácito, públicas felicitaciones y reconocimiento a la deportista pampeana Paulina Barreiro Hus, por su trayectoria como integrante de la Selección Argentina de Canotaje en los II Juegos Panamericanos Junior – Asunción 2025.

Y en legislación social, la mayoría, representada por las y los legisladores de la UCR, PRO-Mid y Comunidad Organizada, recomienda la aprobación del proyecto de ley por el que se modifica la Ley Nº 1724 incorporando el análisis de posible uso abusivo de Tecnologías. Diputados del FreJuPa anunciaron que fijarán posición en el recinto cuando se trate el tema.

Por otro lado la mayoría, de los bloques FreJuPa, UCR y CO, emitió dictamen favorable al proyecto de ley por la que se establece, en el ámbito de la provincia de La Pampa, la detección temprana, el diagnóstico preciso y el tratamiento adecuado de las trombofilias en mujeres. Fijarán posición en el recinto los y las diputadas del PRO-Mid.