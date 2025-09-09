Candidato libertario reconoció que su madre jubilada «no llega a fin de mes» y lo cruzó el Gordo Dan

Maximiliano Bondarenko, diputado electo por la Provincia de Buenos Aires de Alianza La Libertad Avanza, declaró que su madre «no llega a fin de mes» y admitió una crisis en los haberes jubilatorios. Por ello, el tuitero Daniel Parissini, más conocido como el «Gordo Dan», le contestó en su cuenta de X y lo acusó de soltarle la mano a Javier Milei.

Las declaraciones de Bondarenko luego de la derrota de La Libertad Avanza

En diálogo con CNN Radio, Bondarenko habló de la situación de su madre: «Mi mamá es jubilada. Tiene 91 años y no llega a fin de mes. El día 15, por ahí, ya es fin de mes. Sabemos la problemática. Cuando asumió, Javier Milei dijo que íbamos a tener que ajustarnos», explicó.

El diputado electo de La Libertad Avanza, Maximiliano Bondarenko, dijo que no puede "hablar de economía" porque es policía. pic.twitter.com/xkWeLMHccz— El Destape (@eldestapeweb) September 8, 2025

Además, continuó con una fuerte autocritica hacia al Gobierno, luego de haber registrado casi 14 puntos menos que Fuerza Patria: «Se hizo el ajuste, una gran parte lo siguen bancando y evidentemente, otra parte de los argentinos nos está diciendo que abramos los ojos en algunas cuestiones, que tenemos que empezar a rever y reflexionar. Acá, el que sabe y el que tiene la batuta es el ciudadano y no la política».

El «Gordo Dan» habló luego de las declaraciones de Maximiliano Bondarenko

Por su parte, en un momento de máxima tensión en la interna del Gobierno, el «Gordo Dan» le respondió al excomisario y lo acusó de «soltarle la mano a Milei»: «El flamante diputado electo por la Libertad Avanza Maximiliano Bondarenko le suelta la mano a Milei y le atribuye la derrota electoral al plan económico del equipo que destruyó la inflación en la Argentina UN DÍA DESPUÉS DE LA ELECCIÓN. «Estas son las consecuencias de poner a gente que no conoce y, por sobre todo, QUE NO CREE EN EL PRESIDENTE MILEI», escribió en su cuenta de X.