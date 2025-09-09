Caso de grooming en La Pampa: Allanamiento y detención de un hombre en Santa Fe

En un trabajo conjunto entre las justicias y policías de La Pampa y Santa Fe, hoy se realizó un allanamiento en una localidad santafesina, donde se detuvo e imputó a un hombre mayor de edad acusado de grooming.

El operativo incluyó un allanamiento en una localidad santafesina, donde se procedió a identificar al presunto agresor y se secuestraron diversos bienes informáticos, considerados claves para avanzar en la investigación. El procedimiento estuvo a cargo del subcomisario Carlos Otroskis, del área de Trata de Personas de la Policía de La Pampa, junto a personal de la fuerza santafesina.

La denuncia se realizó –en mayo- en Santa Rosa. Un hombre, que se hacía pasar por un menor de edad, contactó a una niña de la capital pampeana a través de TikTok y, con el correr de los días, continuó el intercambio a través de WhatsApp .

La investigación estuvo a cargo del fiscal Walter Martos, de la Fiscalía de Género del Ministerio Público Fiscal de La Pampa, quien confirmó: “hoy se hicieron actuaciones policiales y judiciales coordinadas entre La Pampa y Santa Fe y este hombre quedó imputado”.

¿Qué es el grooming?

El grooming es un delito que consiste en que una persona adulta contacte a un niño, niña o adolescente a través de internet, con el fin de ganarse su confianza y luego ejercer algún tipo de abuso, ya sea sexual, psicológico o de otra índole.

¿Cómo prevenir el grooming?

-Dialogar con chicos y chicas sobre los riesgos en internet.

-Acompañar el uso de dispositivos y redes sociales.

-Configurar la privacidad de cuentas y juegos en línea.

-Fomentar la confianza para que puedan contar si alguien los incomoda.

-Denunciar inmediatamente: en Argentina, el grooming es un delito.