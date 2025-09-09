El Ministerio Público de La Pampa firmó convenio con la Justicia de Neuquén

Se trata de un convenio de cooperación en materia técnico-forense e intercambio de datos de los bancos genéticos de ambas jurisdicciones.

El Ministerio Público de la provincia de La Pampa y el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén suscribieron un convenio de cooperación que permitirá avanzar en el intercambio de información y en el trabajo conjunto en el ámbito técnico-forense.

El acuerdo fue rubricado por el procurador general del Ministerio Público de La Pampa, Dr. Mario Oscar Bongianino, y la vocal del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, Dra. María Soledad Gennari.

OBJETIVO

El objetivo central del convenio es habilitar al Poder Judicial de Neuquén a utilizar los servicios técnico-forenses de la Agencia de Investigación Científica (AIC), dependiente del Ministerio Público de La Pampa. A su vez, contempla la complementación e intercambio de datos de los bancos genéticos de ambas jurisdicciones.

En este marco, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén solicitó la colaboración del Laboratorio de Genética de La Pampa con el fin de fortalecer el banco de datos genéticos y antropomórficos del Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS), que funciona en esa provincia.

Con esta iniciativa, ambas instituciones buscan optimizar recursos, consolidar la cooperación interprovincial y reforzar las políticas de investigación y justicia.