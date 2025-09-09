En Catriló, entregaron 20 viviendas que abandonó Nación y terminó el gobierno pampeano

En la fecha aniversario de la localidad, veinte familias de Catriló accedieron a sus viviendas del programa nacional Casa Propia-Construir Futuro, que fueron abandonadas por el gobierno nacional y finalizadas con fondos provinciales por decisión del gobernador Sergio Ziliotto.

En el acto protocolar la presidenta del IPAV, Erica Riboyra, remarcó que a partir de la fecha “cambia el futuro para estas familias que reciben su vivienda”. “Venir a esta localidad en el día de su aniversario y poder compartir este momento, es sumamente importante”, agregó.

La titular del IPAV recordó que apenas asumió en la función concurrió a Catriló para “ver cómo continuábamos esta obra”, porque “ya había una decisión nacional de que estas casas no se terminaran”. “Había una decisión de que quedaran 20 obras inconclusas, sin importar lo que sucedería con estas familias”, agregó.

La funcionaria provincial calificó “acertada” la decisión del gobernador Sergio Ziliotto de trabajar hasta encontrar la solución. “Por supuesto que esa fue la decisión, y después, como sucede en cualquier economía familiar, sacamos cuentas para poder terminar con la construcción”, dijo.

“La diferencia entre tomar lo que teníamos en obra y terminarlo, o dejarlo abandonado, era el sufrimiento de las familias que hoy están festejando. Nos hubiese gustado que recibieran su vivienda muchísimo antes, pero no podíamos dejar ninguna obra parada, significaba no dejar a los trabajadores de la construcción sin trabajo”, expresó.

El acto oficial contó además con la presencia de los ministros Pascual Fernández (Gobierno y Asuntos municipales) y Antonio Curciarello (Conectividad y Modernización), y también con autoridades municipales, las familias adjudicatarias y vecinas.