Estrenan en el Gaumont un documental sobre la transformación cultural de Isla Maciel

El documental Pintó la Isla, dirigido por Gonzalo Sierra, tendrá su estreno el domingo 21 de septiembre a las 20 en el Cine Gaumont (Av. Rivadavia 1635), con una función especial que retrata la experiencia cultural que transformó a Isla Maciel en una galería de arte a cielo abierto.

La película muestra cómo vecinos y vecinas del barrio impulsan recorridos turísticos que permiten a visitantes cruzar el Riachuelo y descubrir una propuesta artística y social inédita en el conurbano bonaerense.

El proyecto comunitario, que cumple 11 años, nació cuando el docente Gerardo Montes de Oca y sus alumnos de 5º año de secundaria comenzaron a pintar las paredes del barrio como parte de sus clases.

Desde entonces, cientos de muralistas emergentes y consagrados a nivel mundial dejaron su huella en Isla Maciel, transformando no solo el paisaje urbano sino también la vida cotidiana de su comunidad.

La historia de Isla Maciel está íntimamente ligada al desarrollo urbano de Buenos Aires. En sus inicios, a principios del siglo XX, fue un barrio de trabajadores que creció alrededor del frigorífico Anglo, en la Provincia de Buenos Aires, justo al otro lado del Riachuelo. Sin embargo, la belleza ribereña de su entorno se vio opacada con el avance de la contaminación y el declive industrial , profundizando estigmas negativos sobre sus habitantes. “Fueron muchos años de degradación y descuido por parte de los políticos de turno” afirma Gonzalo Sierra, director de la película.

Pintó la Isla demuestra cómo el arte, la solidaridad y el trabajo colectivo pueden cambiar realidades, sin depender de partidos políticos ni estructuras tradicionales. La isla se llena de música de todos los idiomas gracias a los voluntarios, con o sin experiencia, que llegan de todas partes a darle color a la isla. Sin lugar a dudas, la transformación es del barrio y de las personas que levantan sus pinceles.

Es por eso que Pintó la Isla no sólo es un documental que cuenta una historia: es una invitación a hacer; y una demostración de que comunitariamente todo es posible.