Futbolista condenado a prisión efectiva por agredir a un árbitro en Santa Rosa

El futbolista Enzo Yair Figueredo fue condenado hoy a cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo y a cuatro años de inhabilitación para ingresar en espectáculos deportivos, por ser autor del delito de lesiones leves agravadas, por haberse perpetrado en un espectáculo deportivo, en perjuicio del árbitro Shair Dayan Salomón.

En la causa penal quedó probado que el 1 de junio pasado, durante un partido disputado en la cancha del club Belgrano, en Santa Rosa, Figueredo –luego de ser expulsado– fue corriendo hasta el referí, “quien se resbaló y cayó al suelo, y sin medir palabra le propinó a Salomón varios golpes de puño en el rostro”. Como consecuencia de esa agresión, al árbitro le constataron lesiones (“contusiones y escoriaciones en la región frontal del lado izquierdo”).

La sentencia oral fue dictada por el juez de audiencia santarroseño, Andrés Olié, al homologar un acuerdo de juicio abreviado suscripto entre el fiscal Andrés Torino, el defensor particular Alejandro Osio y el propio imputado, de 29 años, quien admitió la autoría del delito.

Salomón, al ser notificado del alcance del acuerdo, dio su consentimiento y pidió ser notificado de las resoluciones que se adopten sobre eventuales planteos en los que se pueda decidir la incorporación del condenado a los regímenes de salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional, prisión domiciliaria, prisión discontinua o semidetención, libertad asistida, etc.

La pena pactada entre las partes fue de cuatro meses de cumplimiento efectivo y cuatro años de inhabilitación para ingresar a espectáculos deportivos que tengan que ver con el fútbol, de acuerdo al encuadre del artículo 10, inciso a) de la ley 24.192 de Espectáculos Deportivos.

Ese texto especifica que “los jueces impondrán, como adicional de la condena (…) la inhabilitación de seis meses a cinco años para concurrir al tipo de espectáculos deportivos que haya motivado la condena. El cumplimiento se asegurará presentándose el condenado en la sede policial de su domicilio, en ocasión de espectáculos deportivos como el que motivó la condena, fijando el tribunal día y horario de presentación. El juez podrá dispensar total o parcialmente, en resolución fundada, dicha presentación”.

En esta ocasión la pena es efectiva porque el futbolista tiene antecedentes penales registrables, ya que en 2017 fue condenado –en otro abreviado– a seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de robo simple; unificándose esa pena con otra anterior por robo calificado en una única de cinco años y tres meses de prisión.

El hecho ocurrió en el partido entre Centro Oeste y Matadero por la Lealtad –equipo donde jugaba Figueredo– por el torneo de Primera B de la Liga Cultural.