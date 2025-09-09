IPAV: Entregaron las escrituras a once familias que concluyeron el pago de las cuotas de sus viviendas

Once familias de Santa Rosa recibieron ayer las escrituras de sus viviendas, a la cual accedieron tras completar el total del pago de las cuotas. El acto se realizó en el Auditorio “Ana Fiscella” del IPAV en la capital pampeana, donde las y los propietarios recibieron el título de sus hogares de manos de las autoridades presentes.

La presidenta del IPAV, Erica Riboyra, puso de relieve que recibir el título de propiedad representa “cerrar un ciclo para cada familia”. “Con mucho esfuerzo y trabajo cumplieron con la obligación de pago mensual, con responsabilidad y conciencia. Hoy tienen en sus manos la tranquilidad de ser definitivamente dueños de su hogar, y eso es una conquista enorme para cada uno de ustedes”, destacó.

“La escritura es mucho más que un documento legal: es la certeza de que la casa en la que crecieron sus hijos, donde compartieron alegrías y también dificultades, les pertenece para siempre”, expresó la funcionaria provincial.

También subrayó que el logro es posible “porque hay una historia de gobiernos provinciales que entienden que el acceso a la vivienda es un derecho y no un privilegio de unos pocos”.

“Lamentablemente, desde Nación se aplica una motosierra irracional y violenta que recorta derechos y nos quita recursos que son de las y los pampeanos. Frente a ese escenario, en La Pampa, por decisión del gobernador Sergio Ziliotto, transformamos cada peso en más viviendas, más obras y más dignidad para nuestras familias”, señaló.

Además, resaltó además el compromiso de las y los adjudicatarios: “Son un ejemplo. El esfuerzo de pagar la cuota mes a mes no solo les permite hoy recibir su escritura, también hace posible que otras familias puedan acceder a su casa. Esa es la rueda virtuosa que queremos sostener familias comprometidas y un Estado que garantiza derechos”.

NUEVOS PROPIETARIOS

-Estela María Cisneros

-Oscar Alberto López y Marta Graciela Oberts

-Raúl Norberto Mocca y Daniela Fernanda Mansilla

-Daniel Horacio Recart y Mónica Gladys Ocha

-Alejandra Beatriz Licera

-Walter Eliseo Pecara y Gabriela Natalia Bonafina

-Carina Elizabeth Córdoba y Jorge Luis Suárez

-Crisantino Esteban Silva y Mirta Noemí Valenzuela

-Carmen Alfredo Vargas y Aurora Elvira Pérez

-Mario Ariel Bertotto y Mónica Alejandra Alderete