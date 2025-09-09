La ministra González otorgó créditos para emprendedores de cinco localidades

Desde el Ministerio de la Producción se continúa fortaleciendo el entramado emprendedor provincial, mediante herramientas de financiamiento que permiten poner en marcha proyectos productivos y consolidar los ya existentes.

Recientemente se concretó la firma de ocho contratos de mutuos correspondientes a la Ley Provincial N° 2870, que se gestionan y otorgan a través de los municipios.

En este caso los créditos beneficiarán a emprendedores y emprendedoras de Jacinto Arauz, Miguel Cané, Alpachiri, Parera y La Adela.

Hasta la actualidad son 10 las localidades impactadas por esta línea de financiamiento, sumadas a las de General San Martín e Intendente Alvear, que se firmaron con anterioridad.

La ministra de la Producción, Fernanda González, encabezó el encuentro, que contó además con la subsecretaria de Industria, Comercio y PyMES, Vanina Fernández; la directora de Microemprendimientos y Micropymes, Alejandra Galán; y los intendentes Santiago Goñi, Silvia Peppino, Iván Fuhr, Damián Escuredo y Damián Moro.

“A través de estos créditos el Ministerio busca acompañar iniciativas en distintos rubros de la economía local, generando condiciones favorables para que cada emprendimiento pueda crecer y aportar al desarrollo de su comunidad, como también a la generación de mano obra», dijo la ministra González.