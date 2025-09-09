Tomada disertará sobre sindicalismo en las escalinatas de la UNLPam

El ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada, disertará, este martes 9 a las 19.30 horas, en las escalinatas del edificio de la UNLPam, en Santa Rosa, en el cierre de la primer jornada “Introducción al trabajo y sindicalismo en Argentina”. La actividad está organizada por el equipo de la Acción de Extensión Universitaria de la UNLPam (AEU) ¡Del Derecho a los Hechos! .

Esta es una propuesta de co-formación para el fortalecimiento sindical, e invitó a toda la comunidad de trabajadores a cerrar su primera jornada «Introducción al trabajo y sindicalismo en Argentina»

Indicaron además que el cupo máximo previsto para el taller de las 17.30 horas ya fue superado.

Carlos Tomada es una figura destacada en la política argentina, especialmente, en el campo laboral, sindical y social. Abogado y reconocido profesor universitario. Fue asesor de diversas organizaciones gremiales y de la Confederación General del Trabajo.

Con una gestión histórica como Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación durante más de doce años y su representación activa ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Posteriormente, continuó su labor política como legislador porteño y embajador en México y Belice, consolidando su influencia internacional.

Actualmente, dirige el Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo (CETyD) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), posicionándose como un referente académico y político en la lucha por la justicia social.