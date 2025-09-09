Una joven de Ingeniero Luiggi fue coronada nueva reina provincial del Agricultor en Arata

La joven luiggense Ariana Hernández se coronada reina provincial del Agricultor en la localidad de Arata, mientras que la piquense Eugenia Valdez y la aratense Valentina Ordoñez fueron consagradas princesas. Las nueve postulantes distinguieron a Elisa Bob (Guatraché) como la mujer compañera.

El sábado se desarrolló la primera jornada de la 26° edición de la Fiesta provincial del Agricultor, que organiza la Asociación Cooperadora del Colegio Secundario Agropecuario de Arata, en el SUM “Sueño de los Pioneros” de la localidad norteña.

Durante la velada actuarion el joven músico piquense Thiago Baronio, y después se presentó una puesta en escena referida a la agricultura, la tierra y el campo, con la participación de bailarines de los ballets Antu Kiyen y Michik Pampa, dirigidos por Nerina Castro.

Después, sobre el escenario pasó Fusión Pampa, con un espectáculo de bombos, malambo, poncho, boleadoras y danza; y continuó El Entrevero.

Nueve jóvenes de distintas localidades se presentaron como aspirantes al centro provincial del Agricultor. El jurado estuvo integrado por Marcela Heck -presidenta de la Asociación Cooperadora del Colegio Agropecuario-, Silvia Zoller -profesora para la enseñanza primaria- Martina Rauschenberger –colaboradora- y Morena Vargas -reina saliente-.

La coronación de las nuevas soberanas estuvo a cargo de integrantes de la entidad organizadora, y la velada finalizó con la actuación de Fernando Pereyra.

MÁS FESTEJOS

Los festejos de la celebración aratense continuarán el sábado 13, en el segundo fin de semana -por primera vez- de esta fiesta popular.

“La segunda parte de la celebración será el sábado 13 con el desfile de carrozas realizadas por alumnos y profesores del Colegio Secundario de la localidad y culminando con la presentación de Roman Ramonda y Lu Irigoyen”, dijo Marcela Heck.