Abigeato en La Pampa: Realizaron otro allanamiento para recuperar 27 vaquillonas

Un producto de Anzoátegui denunció, el 1 de agosto, la sustracción de 27 vaquillonas de la raza Hereford, sin marca, de aproximadamente 200 kilos cada uno. Los asaltantes manipularon la tranquera de acceso al predio, ubicada en inmediaciones del Oleoducto del Valle (Oldelval). En el día de ayer, se realizó un nuevo allanamiento en un predio rural de la provincia de Buenos Aires, donde se secuestraron las terneras Hereford de aproximadamente 300 kilogramos cada una, con un valor aproximado de 30 millones de pesos.

Con la participación de personal de Fiscalía Temática de Delitos Rurales y Conexos con asiento en General Acha, delegadas en la Coordinación de Seguridad Rural de la Policía de La Pampa y la División de Seguridad Rural UR-III, en colaboración directa con la Comisaría La Adela, se inició una exhaustiva investigación para tratar de esclarecer el abigeato.

Los procedimientos se realizaron en el partido Villarino, ciudad de Médanos, provincia de Buenos Aires, y en la localidad de Juan Couste -también conocida como Algarrobo-, donde se observaron vehículos —un camión con jaula y una camioneta Volkswagen Amarok— transportando un importante número de animales bovinos similares a los denunciados.

En continuidad con las averiguaciones, se logró la individualización y plena identificación de los involucrados, procediéndose al cumplimiento de dos diligencias de allanamiento emitidas mediante exhorto por el Juzgado de Garantías y Correccional Nº 2 de Bahía Blanca.

«Estos todos los análisis arrojaron resultados positivos, secuestrándose teléfonos celulares, un arma de fuego tipo revólver, una camioneta Volkswagen Amarok color blanca y un camión Mercedes Benz 1114 con jaula, vehículos que habrían sido utilizados para la comisión del ilícito. En consecuencia, se concretaron las detenciones de dos hombres mayores de edad, quienes fueron trasladados a la Fiscalía de General Acha. Tras la correspondiente formalización en las actuaciones que se tramitaron, a ambos se les dictaron 60 días de prisión preventiva, quedando a disposición de la justicia», sostuvieron los voceros.