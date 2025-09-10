Alertan posibles maniobras de estafas invocando a la secretaria de Energía y Minería de La Pampa

La Secretaría de Energía y Minería de La Pampa informó que -en las últimas horas- recibieron denuncias de ciudadanos de diferentes puntos del interior provincial, manifestando que recibieron llamados telefónicos de personas que simulan trabajar en este organismo y sus dependencias, y les solicitan que aguarden en línea y respondan unas preguntas sobre datos personales y de trabajo.

Ante esta maniobra de carácter fraudulenta la Secretaría de Energía y Minería alertó a la comunidad pampeana que el personal no está realizando llamados de estas características, ni requiriendo información personal.

Además, se solicitó a toda la comunidad que ante este tipo de llamados no comparta ninguna información personal y corte inmediatamente la comunicación.

También se reiteró que no es personal de la Secretaría quien está haciendo estos llamados y que, en algunos casos, se lograron hackear móviles de las víctimas.