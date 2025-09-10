Dos detenidos por seis robos en General Pico

La policía detuvo a dos sospechosos de haber cometido múltiples robos esta madrugada, que damnificaron a distintos comercios de General Pico. los involucrados serían un mayor y una menor de edad.

Fuentes oficiales dijeron que se demoró a un hombre y una mujer, que estarían vinculados a los robos perpetrados en seis comercios. En uno de ellos, sustrajeron la caja fuerte, y en una parrilla rompieron el vidrio de la puerta de ingreso pero no alcanzaron a robar nada, publicó el diario La Arena.

Durante las primeras horas, en la Comisaría Primera se comenzó a recibir múltiples denuncias de robos perpetrados en su jurisdicción. Uno de los primeros hechos que se conoció, ocurrió en un local de indumentaria femenina, ubicado sobre la calle 22 entre 13 y 15, en pleno microcentro. De ese lugar, tras violentar la puerta de ingreso, se llevaron la caja registradora del comercio.

Luego llegaron más denuncias, como la de una parrilla ubicada en la esquina de las calles 19 y 30, donde sólo alcanzaron a romper el vidrio de la puerta de ingreso. También provocaron importantes daños en un comercio que vende accesorios electrónicos, en el que rompieron el vidrio de la puerta de ingreso y se robaron artículos de escaso valor. El damnificado, Nahuel Bruno, indicó que los elementos robados no implican mayor daño, sino la rotura del cristal y la pérdida del día de trabajo.

La Comisaría Primera también investiga el robo en una panadería del barrio Federal, en una carnicería de las calles 9 y 48 y en un kiosco ubicado en la esquina de las calles 22 y 103.

En la investigación de los hechos interviene el fiscal Luciano Rebechi, de la Fiscalía Temática de delitos contra la propiedad, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia con asiento en General Pico.

Detenciones.

Poco antes del mediodía, personal policial a cargo del comisario Agustín Martínez, allanó un domicilio ubicado sobre la calle 26, junto a las vías del ferrocarril, en el que dieron con los sospechosos.

El jefe policial le confirmó a este diario que demoraron a dos personas, un varón y una mujer, quienes estarían ligados a los seis hechos perpetrados ayer a la madrugada.

Martínez dijo que además trabajaron en conjunto con personal de la Comisaría Segunda, a cargo del comisario Diego Ávila, dado que en el marco de la causa secuestraron un auto que había sido robado con anterioridad y que habría sido el utilizado para cometer los hechos.

En la mayoría de los comercios afectados, las cámaras de seguridad de los locales o de la zona, registraron las imágenes de los distintos robos. Incluso en algunos de ellos, quedó filmado el vehículo en el que se movilizaban.