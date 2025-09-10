El ministro Álvarez entregó créditos Rucalhue en Toay

Quince familias de Toay recibieron sus créditos de mejoramiento habitacional del programa Rucalhue.

El ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Diego Álvarez, manifestó también el trabajo que se lleva adelante desde el gobierno provincial junto a los municipios. “El Programa Rucalhue representa perfectamente lo que es un gobierno provincial en 40 años de democracia, donde las políticas públicas se sostienen en el tiempo y han sido ratificadas por la voluntad popular”.

“Nos llena de orgullo poder estar y acompañar .El gobernador (Sergio Ziliotto) nos indicó que el camino es por la territorialidad”, explicó.

“Sufrimos el impacto de la política nacional, que retiene ilegalmente fondos del pueblo pampeano. También desfinanció las políticas sociales, que tienen que ver con personas con discapacidades, personas mayores, infancias y adolescencias. Pero a pesar de ello, los gobiernos municipales y provincial han permitido llegar con respuestas a todas las localidades de la Provincia”, concluyó.



Del acto participaron también el subsecretario de Políticas Sociales, Javier Weiz, la directora de Promoción Comunitaria, Virginia Pessana, funcionarias y funcionarios municipales y concejales de distintas bancadas.