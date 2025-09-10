Escándalo en Energía: Caputo desplazó a Eurnekian y su mano derecha Daniel González se quedó con Profertil

A nadie sorprende ya los cruces entre política y negocios. Pero en sector energético se encendieron todas las alarmas: Adecoagro, la compañía donde Daniel González, actual viceministro coordinador de Energía y hombre de confianza de Luis «Toto» Caputo figura como director, acaba de quedarse con la mitad de Profertil, la mayor productora de fertilizantes del país, en sociedad con YPF.

El dato es fuerte: González está sentado en los dos lados del mostrador. Por un lado, integra el directorio de Adecoagro desde 2014, según consta en los documentos de la propia compañía. Por el otro, hoy ocupa un cargo clave en el Ministerio de Economía, a cargo de la estratégica área de Energía.

La operación tiene el sello macrista que sabe atar negocios y poder político en el fleje de la legalidad. Movidas corporativas que mueven cientos de millones de dólares pero al ciudadano de a pie le pasan desapercibidas.

El ingreso de Adecoagro se concretó tras la decisión de la canadiense Nutrien de poner en venta su 50% del paquete accionario de Profertil por USD 1.350 millones. El otro 50% es propiedad de YPF. Se trata de otra multinacional más que abandona la Argentina de Milei, en un proceso que no parece tener freno.

El movimiento reconfigura el mapa de la industria: YPF pasa a asociarse con un gigante agropecuario en plena disputa por el negocio de los fertilizantes. En los pasillos del sector la lectura es más picante. «Un funcionario muy importante del Ministerio de Economía es director de la empresa que se acaba de asociar con YPF para quedarse con Profertil», describe azorado, un empresario del sector.

La operación tiene el sello macrista que sabe atar negocios y poder político en el fleje de la legalidad. Movidas corporativas que mueven cientos de millones de dólares pero al ciudadano de a pie le pasan desapercibidas.

En el sector también se comenta que para concretar la operación, Toto Caputo forzó la salida de Eduardo Eurnekian, que estaba interesado en asociarse a Profertil. El dueño de Corporación América había presentado una oferta que en el mercado dicen que era superior a la de Adecoagro. Consultados por LPO, en Corporación América no quisieron hacer declaraciones.

La historia no es menor. Eurnekian fue uno de los padrinos políticos de Javier Milei, le dio trabajo en Aeropuertos Argentina 2000 y lo sostuvo en momentos en que el libertario aún no era más que un panelista excéntrico de televisión.

La decisión también se cruza con la feroz pelea que tiene Santiago Caputo, sobrino y aliado interno del ministro de Economía, con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, hombre orgánico de Eurnekián en el Gobierno.

Mientras tanto, los productores agropecuarios miran con expectativa. Profertil produce más de 1,2 millones de toneladas de fertilizantes al año y abastece al 80% del mercado local.