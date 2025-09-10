miércoles 10, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Mundial 2026: Las 18 selecciones que ya están clasificadas

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Seleccionargentina messilionel macallisteralexis 16mayo2024

Las Eliminatorias Sudamericanas llegaron a su fin y ya están definidos los seis seleccionados de la región que estarán en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Argentina, vigente campeona del mundo, encabezará el lote junto a Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay. Todos ellos aseguraron su boleto de manera directa, aunque el cupo podría ampliarse a siete si Bolivia consigue el repechaje intercontinental.

En el resto del mundo, la lista de clasificados también empieza a tomar forma. En CONCACAF, los tres anfitriones, Estados Unidos, Canadá y México, ya tienen su lugar asegurado.A ellos se sumará, más adelante, el trío de seleccionados que logre superar la fase final que se disputará entre septiembre y noviembre de este año, mientras que otros dos tendrán la chance de acceder al repechaje.

En Asia, la AFC ya tiene seis países con pasaje asegurado: Japón, Corea del Sur, Irán, Australia, Jordania y Uzbekistán. El camino hacia el resto de los cupos directos y al repechaje se resolverá en un minitorneo entre octubre y noviembre, con la participación de selecciones como Emiratos Árabes, Qatar, Omán, Irak, Arabia Saudita e Indonesia.

Europa, en tanto, recién inició su proceso clasificatorio en marzo de 2025, donde las 55 federaciones afiliadas a la UEFA —con la excepción de Rusia, suspendida— competirán por 16 lugares en la Copa del Mundo.

África también definirá a sus representantes en los próximos meses, ya que el continente cuenta con nueve plazas directas y un lugar en el repechaje, que saldrá de un minitorneo entre los mejores segundos.

Hasta el momento, Marruecos y Túnez ya aseguraron su participación, mientras que el resto se resolverá entre septiembre y noviembre. Con estos nombres, la lista de clasificados al Mundial 2026 ya cuenta con 18 selecciones confirmadas, aunque todavía restan 30 lugares por definirse en los distintos continentes.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Refrigeradossantiago 8setiembreFiestadelagricultor2025 julio2025Sancorseguros agosto2025
Antar banner abril2025Cospecltda banner abril2025 400x300Expocastex2025 julio2025 lateral 400x533