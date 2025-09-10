miércoles 10, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Necrológica de Eduardo Castex – Miércoles 10

Ha dejado de existir en Santa Rosa el vecino Héctor Dagnino (79 años). El velatorio será en calle Raúl B. Díaz 1133 – Sala B y el sepelio será este Miércoles 10, a las 17 horas, en el cementerio local.

Informó Cochería Cospec Ltda

