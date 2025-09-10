Pampeana volcó por las ondulaciones en la ruta nacional 35

Una mujer oriunda de General Pico sufrió diversas lesiones al despistar el vehículo que conducía en cercanías de la localidad cordobesa de Del Campillo. La víctima recibió atención médica en el lugar y luego fue trasladada a un centro asistencial de esa localidad cordobesa.

El accidente se registró en las últimas horas del lunes en el kilómetro 594 de la ruta nacional 35, cuando por causas que se investigan la mujer perdió el control de un Fiat Uno y se despistó. El rodado en la descontrolada carrera cruzó la banquina y terminó cerca del alambrado sobre sus cuatro ruedas, publicó el diario La Arena.

Fuentes policiales informaron que la conductora de 49 años regresaba desde la ciudad de Córdoba a General Pico. Según las pericias y el relató de la mujer perdió el control por el pésimo estado de la ruta. En ese tramo el asfalto presenta profundas irregularidades.

Personal de emergencias asistió a la conductora, única ocupante del rodado y la trasladó en ambulancia al hospital de Del Campillo, donde quedó internada en observación. Los facultativos indicaron que no presentaba lesiones de gravedad.

La policía labró las actuaciones sumariales correspondientes e informó el hecho a la Fiscalía interviniente.