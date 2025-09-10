miércoles 10, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Pampeanos a semifinales en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento 2025

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Juegos altorendimiento rosario participantes tenisdemesa 10setiembre2025

El victoriquense Amadeo Orozco y el santarroseño Fausto Barrientos pasaron a semifinales en Para Tenis de Mesa, en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Rosario 2025 (JADAR). Anoche fue la fiesta de inauguración, y estuvo presente el subsecretario de Deportes de La Pampa, Ceferino Almudévar.

Orozco y Barrientos integran la selección pampeana, que se completa con: en judo Sasha Biondo y Tomás Quinteros; en tiro con arco Agustín Luengo; en para atletismo Juan Pablo Aznares; en básquet silla de ruedas 3 vs 3 Anahí Vera Ruiz, Luciana de La Paz Luciano Ocampo, Jazmín Soria y María Fernández Pallares; en canotaje Valentina Aguirre, Juliana Garro y Paulina Barreiro Hus; en béisbol 5 Ailén Carra, Luz Ganora, Malena Mata, Tomás Agustín Ayala, Benjamín Díaz, Joaquín Miranda, Felipe Poleo Piña, Chiara D’ Ambrosio; y en pelota a paleta María Laura Garay y Jorgelina Rut Stefanazzi.

Juegos altorendimiento rosario participantes 10setiembre2025

Tras la jornada de hoy, mañana inician las competencias de judo, béisbol y pelota.

Los JADAR 2025 se disputan hasta el próximo domingo, con la participación de más de 3.000 atletas provenientes de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El evento multideportivo incluye cinco disciplinas, con el Parque Independencia como epicentro y a siete clubes locales como sedes de distintas competencias.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Refrigeradossantiago 8setiembreExpocastex2025 julio2025 lateral 400x533
Cospecltda banner abril2025 400x300Fiestadelagricultor2025 julio2025Antar banner abril2025Sancorseguros agosto2025