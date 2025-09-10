Pampeanos a semifinales en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento 2025

El victoriquense Amadeo Orozco y el santarroseño Fausto Barrientos pasaron a semifinales en Para Tenis de Mesa, en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Rosario 2025 (JADAR). Anoche fue la fiesta de inauguración, y estuvo presente el subsecretario de Deportes de La Pampa, Ceferino Almudévar.

Orozco y Barrientos integran la selección pampeana, que se completa con: en judo Sasha Biondo y Tomás Quinteros; en tiro con arco Agustín Luengo; en para atletismo Juan Pablo Aznares; en básquet silla de ruedas 3 vs 3 Anahí Vera Ruiz, Luciana de La Paz Luciano Ocampo, Jazmín Soria y María Fernández Pallares; en canotaje Valentina Aguirre, Juliana Garro y Paulina Barreiro Hus; en béisbol 5 Ailén Carra, Luz Ganora, Malena Mata, Tomás Agustín Ayala, Benjamín Díaz, Joaquín Miranda, Felipe Poleo Piña, Chiara D’ Ambrosio; y en pelota a paleta María Laura Garay y Jorgelina Rut Stefanazzi.

Tras la jornada de hoy, mañana inician las competencias de judo, béisbol y pelota.

Los JADAR 2025 se disputan hasta el próximo domingo, con la participación de más de 3.000 atletas provenientes de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El evento multideportivo incluye cinco disciplinas, con el Parque Independencia como epicentro y a siete clubes locales como sedes de distintas competencias.