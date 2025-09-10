Santa Rosa: Lo apuñalaron en un partido de fútbol y en el Favaloro le extrajeron parte de la hoja de cuchillo

Un joven de 26 años sufrió una herida de arma blanca en zona intercostal durante un incidente ocurrido en una cancha de fútbol del barrio Matadero, de esta ciudad. El muchacho fue atendido en la posta cercana y luego lo derivaron al hospital Favaloro donde le extrajeron un fragmento de hoja de cuchillo de unos 10 centímetros.

Fuentes policiales dijeron que el hecho ocurrió el fin de semana. Un llamado telefónico al 101 alertó a la policía que un joven con una herida cortante había ingresado a la posta sanitaria del Matadero, publicó el diario La Arena.

Personal de la Seccional Primera arribó al lugar y se entrevistó con el herido, quien les dijo que estaba con un grupo de personas en la cancha de fútbol y en un altercado sufrió el corte en la parte intercostal izquierda. Igualmente no brindó mayores detalles y se negó a radicar la denuncia contra el agresor.

Minutos después, el joven fue llevado al Hospital René Favaloro para examinar la herida. Los médicos que lo atendieron constataron que se trataba de una herida punzante y le retiraron de la zona un fragmento de la hoja de un cuchillo de unos 10 centímetros. Si bien está fuera de peligro quedó en observación en la sala de cuidados intensivos.

La policía inició una investigación para intentar determinar cómo ocurrió el incidente y quién fue el autor de la puñalada.