Tiroteo en escuela de Mendoza: la adolescente de 14 años entregó el arma

Mendoza escuela nena arma 10setiembre2025

La Policía de Mendoza controló la situación en la Escuela 4-042 Marcelino H. Blanco, ubicada en el departamento de La Paz, donde la adolescente de 14 años entregó el arma de fuego a las autoridades.

Las principales hipótesis que se manejan en el caso de la adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza es que la menor sufría bullying en el último tiempo por un presunto video y hasta que una profesora de matemática la desaprobó.

Así lo confirmó Valentino, un compañero de la adolescente, quien contó que conoce a la familia y que en los últimos días había sufrido acoso.

“Era callada, tímida, y dicen que es buena persona”, contó el menor en diálogo con medios locales.

“Me contaron que cargó el arma durante el recreo, entró al aula y amenazó a sus compañeros”, sumó el joven.

Asimismo, otro compañero agregó que la adolescente pidió por una maestra de matemática, quien la había desaprobado.

“Puse dos mesas y sillas para resguardarme. Escuché cinco disparos”, contó.

