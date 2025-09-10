Torneo Provincial 2025: Alvear FC lo dio vuelta y se acomodó en la Zona B

En el estadio Nuevo Pacaembú de General Pico, Costa Brava perdió 2 a 1 con Alvear FC, en el inicio de la segunda fecha del Torneo Provincial 2025. El equipo alvearense sumó tres valiosos puntos, después de comenzar con una derrota que desencadenó en la impensada renuncia del DT Hugo “Poli” Feroglio.

Los costeros se pusieron en ventaja con una conquista de Thiago Gomez, y los visitantes lo dieron vuelta con dos anotaciones del delantero Axel Bertaina, una de penal.

Los azules alcanzaron la línea de los 3 puntos con Atlético Santa Rosa, y Costa Brava quedó –junto a Deportivo Mac Allister- con 1 unidad. Los equipos santarroseños se enfrentan el domingo.