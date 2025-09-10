miércoles 10, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Torneo Provincial 2025: Alvear FC lo dio vuelta y se acomodó en la Zona B

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Alvearfc bertainaaxel 10setiembre2025

En el estadio Nuevo Pacaembú de General Pico, Costa Brava perdió 2 a 1 con Alvear FC, en el inicio de la segunda fecha del Torneo Provincial 2025. El equipo alvearense sumó tres valiosos puntos, después de comenzar con una derrota que desencadenó en la impensada renuncia del DT Hugo “Poli” Feroglio.

Los costeros se pusieron en ventaja con una conquista de Thiago Gomez, y los visitantes lo dieron vuelta con dos anotaciones del delantero Axel Bertaina, una de penal.

Los azules alcanzaron la línea de los 3 puntos con Atlético Santa Rosa, y Costa Brava quedó –junto a Deportivo Mac Allister- con 1 unidad. Los equipos santarroseños se enfrentan el domingo.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Cospecltda banner abril2025 400x300Expocastex2025 julio2025 lateral 400x533Antar banner abril2025Sancorseguros agosto2025Refrigeradossantiago 8setiembreFiestadelagricultor2025 julio2025