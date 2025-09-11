Conductor de Winifreda circulaba con alto dosaje alcohólica por la ruta nacional 35

El personal del Departamento de Operaciones Policiales detectó hoy otro caso de alcoholemia positiva en un control realizado sobre la ruta nacional 35, en cercanías de la localidad de Winifreda.

Este fue el segundo conductor infraccionado en la semana, lo que refuerza la preocupación por este tipo de conductas que representan un serio riesgo para la seguridad vial.

Durante el operativo, que se desarrolló entre las 9.30 y las 11.30 horas, se controlaron 90 vehículos, de los cuales uno arrojó un resultado positivo de 1,00 g/l de alcohol en sangre.

El infractor, un hombre mayor de edad oriundo de Winifreda, fue notificado en el lugar y se le labró el acta, procediendo al secuestro tanto de su licencia de conducir como del vehículo en el que circulaba, conforme a lo establecido por la normativa vigente.

MÁS INFRACCIONES

La jornada de controles arrojó además un total de ocho infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, que incluyeron faltas como circulación sin cinturón de seguridad, licencias vencidas y ausencia de documentación habilitante.

Este procedimiento se enmarca en los operativos rotativos de prevención y seguridad vial que la Policía viene llevando adelante constantemente en distintos puntos de la Provincia.

En controles realizados en Anchorena y sobre la Ruta Nacional 35 Sur, se efectuaron pruebas de alcoholemia que arrojaron resultados negativos, evidenciando la importancia de sostener este tipo de despliegues preventivos.

Se reiteró que conducir bajo los efectos del alcohol constituye una conducta irresponsable y peligrosa, que no solo pone en riesgo la vida de quien la comete, sino también la de todas las personas usuarias de la vía pública.

Asimismo, se destacó el compromiso del personal policial, que día a día trabaja para prevenir, detectar y desalentar estas prácticas.