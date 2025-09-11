Demoraron a conductor con «alto dosaje alcohólico» circulando en la ruta nacional 5

Efectivos de la División de Seguridad Vial demoraron a un conductor que circulaba con alto dosaje alcohólico en la ruta nacional 5. La detección se concretó durante un operativo de prevención y control vehicular conjunto con el personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) con base en la provincia.

El procedimiento se concretó en el kilómetro 598 de la ruta nacional 5, y se detectó un conductor que circulaba con un altísimo dosaje de alcohol en sangre: 1,57 g/l.

El valor evidencia el grave riesgo que estas conductas representan para la seguridad de todas las personas usuarias de la vía pública.

Al conductor pampeano se le labró el acta correspondiente y se procedió al secuestro de su licencia de conducir y del vehículo en el que circulaba, en cumplimiento de lo dispuesto por la normativa vigente.

MÁS INFRACCIONES

Durante el operativo se controlaron 246 conductores mediante pruebas de alcoholemia, arrojando como resultado dos casos positivos. Además, se labraron siete infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, relacionadas con faltas de licencia, circulación sin cinturón de seguridad, deficiencias mecánicas y documentación vencida.

OPERATIVOS PREVENTIVOS

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia se destacó la importancia de este tipo de operativos, no solo por su carácter preventivo, sino también por el profesionalismo y el trabajo articulado entre la fuerza policial y los equipos de la ANSV.

La presencia de la base de la Agencia Nacional en la Provincia es de gran valor en materia de prevención y control, aportando recursos técnicos y humanos que potencian la tarea policial y de los agentes de tránsito municipales.

A pesar de las dificultades que atraviesa la ANSV por decisiones del Gobierno nacional, su personal continúa desempeñando sus funciones con compromiso y profesionalismo, siempre respaldado por la Policía de La Pampa.

En este marco, se reiteró que en la Provincia rige la Ley de Alcohol Cero al volante, una medida que busca reducir la siniestralidad vial y proteger la vida de todas las personas. Conducir bajo los efectos del alcohol constituye una conducta irresponsable que multiplica los riesgos y consecuencias de los siniestros, por lo que se insiste en la necesidad de respetar esta norma y asumir un compromiso colectivo con la seguridad vial.