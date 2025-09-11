Desprolijidades: Milei designó un director en la ANSV y renunció “a las horas” por “incompatibilidad”

En un hecho insólito que expone las desprolijidades en la gestión, el Gobierno designó a través del Boletín Oficial a Nicolás Dapena Fernández como nuevo Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), pero el funcionario renunció a su cargo horas después de que se publicara el nombramiento.

El abogado alegó «problemas de incompatibilidad en materia de consultoría» para declinar el puesto. Según supo Noticias Argentinas, el nombramiento fallido generó malestar en la Casa Rosada, ya que la incompatibilidad debió ser chequeada antes de la oficialización del decreto, evitando así el papelón público.

Un nombramiento que duró horas

El Decreto 641/2025, publicado este miércoles, oficializaba la designación de Dapena Fernández al frente de la ANSV, un organismo clave dependiente de la Secretaría de Transporte. Curiosamente, el nombramiento era retroactivo al 3 de septiembre.

Sin embargo, poco después de que la noticia se difundiera, el propio Dapena Fernández comunicó su decisión de no asumir. «Desafortunadamente, debido a cuestiones de incompatibilidad en materia de consultoría, actualmente no puedo asumir el cargo de Director Ejecutivo de la ANSV», explicó en un breve comunicado. Este episodio se suma a la serie de desprolijidades y a la crisis política que atraviesa el Gobierno tras la derrota electoral del domingo.